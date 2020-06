APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) *  “ GRANFONDO TOP DOLOMITES “: TORNA NEL 2021, NELLA PROSSIMA EDIZIONE SI CORRERà ALL’INIZIO DELLA STAGIONE ESTIVA »

Il Comitato Organizzatore della Granfondo Top Dolomites, di concerto con l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena, comunica che la terza edizione della gara in programma nel week-end previsto del 4-6 settembre 2020 è annullata. Dopo attente valutazioni si è scelto di rinviare l’evento all’anno prossimo e, con l’occasione, anche di cambiare data. La prossima edizione si correrà infatti all’inizio della stagione estiva: diventerà season opener dei grandi appuntamenti outdoor della Val Rendena, anche con l’intento di dare un segnale di sostenibilità ai turisti delle Dolomiti di Brenta. Le iscrizioni già perfezionate dai partecipanti saranno rimandate automaticamente al prossimo anno; la segreteria organizzativa resta a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Lo scenario di difficile interpretazione sotto il profilo sanitario rende necessaria questa presa di posizione con grande anticipo rispetto alla data prevista, giustificandola sotto diversi aspetti. Oltre alla tuttora evidente incertezza nella diffusione del Covid-19 nell’arco dei prossimi mesi, si è ritenuto rispettoso anche l’evitare di prendere impegni con i potenziali ciclisti e, non da meno, con tutte le imprese del territorio coinvolte. E, in generale, con tutti gli attori e i partner dell’evento, liberandoli dall’ansia di poter vedere vanificati programmi, sforzi e impegni economici importanti a causa di una situazione che, forse, non si è in grado di prevederne gli sviluppi fino all’ultimo con precisione. D’altra parte, un grande amico e testimonial dell’evento, Francesco Moser, durante l’attività agonistica un giorno aveva detto che «Quando non puoi dire la tua sulla strada, meglio tacere».

Al Comitato Organizzatore di questo giovane evento, disputato sinora due volte (sempre a settembre, 2018 e 2019), è sembrato perciò opportuno adeguarsi alla linea più prudente seguita da molti altri nell’ambito delle manifestazioni sportive. Resta però un punto fermo la continuità del gruppo, che proseguirà innanzitutto nel tenere viva la community di partecipanti e sostenitori attraverso i propri canali di comunicazione. Si dedicherà sin da subito ad immaginare e costruire una sempre migliore kermesse sportiva all’insegna della bicicletta nel bellissimo scenario della Val Rendena e del Gruppo del Brenta, usando questi mesi anche per proporre delle novità e sorprese che potrete seguire sui nostri canali social su Facebook e Instagram.

Giovanni Danieli, presidente Top Dolomites: «Ci teniamo a far sapere che il Comitato Organizzatore ha assunto una posizione di grande rispetto e di attenzione relativamente alla situazione attuale, così critica sul piano sanitario ed economico, ed è perciò particolarmente sensibile ai drammi che stanno vivendo tante aziende in questo momento. Ci teniamo a dire che non abbandoniamo nessuno, anzi: abbiamo un piano di creare una valida piattaforma di contenuti per valorizzare gli sponsor che ci sostengono. Riteniamo sia necessario e doveroso aiutarsi a vicenda con iniziative editoriali e di marketing: in noi le aziende troveranno sempre un valido partner con cui fare squadra, con il quale instaurare una vera fidelizzazione e organizzare insieme una serie di iniziative che non si limitano al periodo dell’evento ma, anzi, durano tutto l’anno».