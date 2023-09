RAI 1 * ” AZZURRO STORIE DI MAR E”: « LA CALABRIA IONICA, FOCUS SULLA COSTA DEI SARACENI ED IL BORGO DI CARIA (3/9 – 9.40) »

12.02 - sabato 2 settembre 2023

Prosegue il viaggio di “Azzurro Storie di mare”, il programma condotto da Beppe Convertini, che torna in onda domenica 3 settembre alle 9.40 su Rai 1 con una puntata dedicata alla Calabria. Il viaggio condurrà gli spettatori alla scoperta della costa ionica della regione calabrese con un focus particolare sulla costa dei Saraceni e il borgo di Cariati. Ospite della puntata, l’attore Giuseppe Zeno, che racconterà il suo particolare rapporto col mare e con la terra calabrese. Convertini partirà alla scoperta della costa Ionica calabrese per arrivare fino a Cariati, uno dei borghi marinari più affascinanti al mondo. Racconterà le tradizioni del mare di questa splendida terra per scoprire cosa è rimasto dell’antica Magna Grecia lungo tutta la Costa dei Saraceni. Al centro della narrazione ci saranno i maestri d’ascia della zona con il celebre ‘gozzo cariatese’, i giovani pescatori che portano avanti le tradizioni di generazioni, le famiglie calabresi che tramandano ancora oggi piatti tipici ed usanze tutte da scoprire.