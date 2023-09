PAT * “VOUCHER CULTURALE”: « CINEMA E TEATRO A MISURA DI FAMIGLIA, PRESENTAZIONE DOMANDA DAL 15/9 AL 31/10»

08.43 - giovedì 14 settembre 2023

Mondo cultura: musica, cinema e teatro a misura di famiglia.Le famiglie possono presentare domanda dal 15 settembre al 31 ottobre 2023. Il “Voucher culturale” è un progetto della Provincia autonoma di Trento, promosso dall’Agenzia per la coesione sociale in collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara. L’iniziativa nasce dalla volontà della Provincia di contribuire ad aiutare le famiglie in difficoltà a sostenere i costi di frequenza dei propri figli a corsi in ambito culturale (musica, bande, cori) e l’accesso al cinema e agli spettacoli teatrali. Il progetto prevede l’assegnazione di un contributo a favore dei figli minorenni delle famiglie beneficiarie della quota A e delle famiglie numerose (aventi tre o più figli) beneficiarie della quota B1 dell’Assegno Unico Provinciale per la fruizione di servizi culturali (musica, cinema, teatro e filodrammatica) riferiti al periodo 2023/2024.

Il progetto si articola in due percorsi: “Scuole musicali/Bande musicali/Cori” e “Teatri/ Filodrammatiche/Cinema”. Le domande da parte delle famiglie per l’ottenimento del contributo devono essere presentate al Centro Servizi Culturali Santa Chiara nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 31 ottobre 2023. Il voucher culturale è rilasciato per ogni figlio minorenne, anche affidatario, e per un solo percorso prescelto in fase di domanda. Inoltre, tra i requisiti richiesti alle famiglie, vi è anche quello di essere in possesso della carta famiglia “EuregioFamilyPass” che offre diverse agevolazioni e riduzioni per beni e servizi a famiglie in cui sono presenti figli minorenni residenti in provincia di Trento.

L’offerta del Voucher culturale:

1) per biglietti e per abbonamenti fruibili presso i cinema del valore complessivo pari ad euro 100.00 (carnet), costituito da 25 tagliandi del valore unitario di euro 4,00;

2) per biglietti e abbonamenti presso i teatri e le filodrammatiche il valore del voucher è pari a euro 160.00 (carnet), costituito da 40 tagliandi del valore unitario di euro 4.00. I carnet possono essere utilizzati, oltre che dal minorenne, anche da un accompagnatore del minorenne (ad esempio genitore, nonno/a, cugino/a e comunque parenti del minorenne fino al terzo grado).

3) per le scuole musicali, le bande musicali ed i cori è prevista una spesa massima di euro 400,00 per ciascun figlio minorenne ammesso a contributo, fino al 50% della spesa effettivamente sostenuta dal nucleo familiare.

I voucher devono essere utilizzati entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di approvazione della graduatoria.

Le modalità per la presentazione delle domande di contributo sono le seguenti:

a) consegna a mano presso il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Via S. Croce n. 67, Trento;

b) trasmissione mediante strumenti telematici (pec: agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it);

c) a mezzo servizio postale con raccomandata A/R indirizzata all’Agenzia per la coesione sociale

con sede in Via Giuseppe Grazioli, n. 1, 38122 (TN).

Per maggiori informazioni:

– Agenzia per la coesione sociale, Ufficio per le Politiche Familiari – Via Grazioli n. 1 – 38122 Trento

Tel.: 0461/494059; e-mail: francesca.tabarelli@provincia.tn.it; www.trentinofamiglia.it.

– Centro Servizi Culturali Santa Chiara – Via S. Croce, 67 – 38122 Trento. Tel.: 0461/213834; e-mail: verycult@centrosantachiara.it.