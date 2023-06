MEDIASET – RETE 4 * “ TG4 “DIARIO DEL GIORNO”: « IN ESCLUSIVA LE IMMAGINI DI UN PASSAGGIO SEGRETO DOVE POTREBBE ESSERE STATA CONDOTTA LA PICCOLA KATA »

18.08 - lunedì 26 giugno 2023



Nella puntata odierna dell’approfondimento quotidiano del Tg4 “Diario del giorno” sono state mostrate in esclusiva le immagini di un passaggio segreto dove potrebbe essere stata condotta la piccola Kata prima di sparire nel nulla, che si trova tra l’ex hotel e il cortile del condominio vicino.

L’inviato Gigi Sironi spiega di trovarsi in via Boccherini, a 50 mt dal muro dell’hotel Astor : «Dietro a queste saracinesche chiuse da tanto tempo, c’è un video che vi mostriamo dove c’è un passaggio segreto che porta agli scantinati che conducono dall’Astor direttamente su Via Monteverdi. Nel video che vi mostriamo, si entra nel retro del negozio e sulle scale c’è un passaggio laterale che porta alle cantine e a una piccola stanzetta laterale. I carabinieri proprio stamattina sono tornati in Via Monteverdi; in questo punto non ci sono telecamere e il sospetto è che possano aver portato via da qui Kata. Il video mostrato porta al retro del negozio ma anche alle cantine Gli investigatori hanno preso le misure proprio alla fine del palazzo dove c’è questo cancello perché una delle piste che si sta battendo è il tempo che è intercorso tra l’ultima immagine di Kata alle 15.13 fino all’allarme della madre alle 15.45, ma anche il punto esatto da cui la bambina sarebbe stata portata via. Laggiù, dove vedete le tende a 200 mt, c’è stato il video diffuso da Quarto Grado che fa sentire la voce di una bambina che urla e una portiera che sbatte. Succede tutto su via Monteverdi e le indagini in questo momento partono da qua dentro, dove stamattina c’erano gli investigatori».

E ancora, in un collegamento successivo, l’inviato e l’operatore entrano all’interno del passaggio segreto mostrando le immagini del passaggio in diretta: «Mi trovo sul retro dell’hotel Astor, qui alla mia sinistra c’è l’hotel, vedete l’albero, lì c’è il giardino e qui sulla destra c’è il passaggio con le cantine che sono state visionate dai carabinieri. Se entriamo da questo lato vi facciamo vedere dove si trova il passaggio segreto che vi abbiamo mostrato prima, un passaggio che porta agli scantinati. Facciamo andare avanti Carlo (il cameraman) che inquadra e si arriva proprio nel retro del vecchio panificio chiuso. Potrebbe perdere la linea, cadere tutto ma cerchiamo di farvelo vedere».