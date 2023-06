MEDIASET – FOCUS * “ LUPI ED ORSI “: « COME ANTICIPARE LE POSSIBILI REAZIONI IN CASO DI INCONTRI RAVVICINATI ED INATTESI (25/6 – 14.00) »

16.20 - sabato 24 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Focus accoglie la richiesta di alcuni biologi e domenica 25 giugno, alle ore 14.00, ripropone lo speciale scritto e condotto dal divulgatore Vincenzo Venuto «Lupi e Orsi: conosciamo i grandi predatori italiani».

Dedicato ai due predatori tornati al centro delle cronache per casi di razzie e aggressioni, il programma racconta come questi animali vivano e si comportino sul nostro territorio, offrendo una migliore e maggiore conoscenza di queste due particolari specie.

Esperti spiegano, dal punto di vista storico e antropologico, cosa rappresentano i lupi e gli orsi, e suggeriscono come interpretarne le intenzioni, per anticiparne le possibili reazioni in caso di incontri ravvicinati e inattesi. A seguire, il decalogo enunciato da Venuto:

SE TI MUOVI IN UN BOSCO IN CUI CI SONO GLI ORSI, APPLICA QUESTE REGOLE:

o FAI ATTENZIONE NEI GIORNI DI PIOGGIA E VENTO:

gli orsi ci sentono MENO

o MUOVITI NEL BOSCO FACENDO RUMORE:

sentendo i rumori, l’orso si tiene alla larga, NON BISOGNA SORPRENDERLO

o NON ANDARE DA SOLO NEL BOSCO:

in caso di pericolo, meglio essere IN DUE

o MANTENERE I CANI AL GUINZAGLIO:

i cani LIBERI possono seguire le tracce odorose dell’orso e scatenare la sua ira

o SE VEDI UN ORSO LONTANO IN PIEDI:

NON significa che voglia attaccare, quindi INDIETREGGIA PIANO, SENZA CORRERE:

SE CORRI DANDOGLI LE SPALLE, DIVENTI SUBITO UNA PREDA!

o SE VEDI UN ORSO A MEDIA DISTANZA:

mantieni la CALMA, INDIETREGGIA lasciando A TERRA un qualsiasi OGGETTO

(zaino, cibo, giacca) che attirerà l’ATTENZIONE dell’orso. Ricorda:

NON CORRERE!

o SE C’E’ UN ORSO AGGRESSIVO MOLTO VICINO: NON CORRERE, NON URLARE,

INDIETREGGIA LENTAMENTE E CERCA DI TRANQUILLIZZARLO CON LA VOCE:

l’orso attacca perché ci vede come un pericolo

o SE L’ORSO CARICA:

avere uno spray al peperoncino per orsi serve a difendersi da una carica (IN ITALIA NON È ANCORA LEGALE)

ma, IN CASI ESTREMI, anche l’orso più aggressivo scapperebbe

o SE SEI SOTTO ATTACCO:

SDRAIATI A TERRA, PANCIA SOTTO, MANI DIETRO LA TESTA, NON SPOSTARE LO ZAINO

(può proteggerti da unghiate e morsi) E SOPRATTUTTO, RIMANI IMMOBILE!

o E SE L’ORSO SI ALLONTANA:

ASPETTA AD ALZARTI, potrebbe tornare all’attacco!