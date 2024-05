08.45 - mercoledì 29 maggio 2024

Per rivedere la puntata clicca QUI.

Ci sono ancora persone per bene; Boom noleggi a lungo termine: funzionano sempre?; L’incredibile ergastolo di Vincenzo Bommarito; L’insonnia che porta alla morte; Negramaro; Truffano col mio clone e i social lo consentono; Purtroppo i nostri dati non sono mai al sicuro; Torna l’incubo del batterio killer; Siccità: oggi tocca a loro, domani a noi; Il sottosuolo in Italia è pieno di rifiuti