PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA: FAILONI, « APERTE LE DOMANDE PER LA PROVA ATTITUDINALE, PER ACCEDERE AI CORSI DI ABILITAZIONE »

15.13 - sabato 19 marzo 2022

Accompagnatore di media montagna, iscrizioni fino al 15 aprile. L’assessore Failoni: aperte le domande per la prova attitudinale che consente di accedere ai corsi di abilitazione.

Sono aperte le iscrizioni alla prova attitudinale per l’ammissione ai corsi di abilitazione per Accompagnatore di media montagna. Lo ricorda l’assessore provinciale a turismo e sport Roberto Failoni, che sottolinea come si tratti di una notizia attesa da molti e sicuramente apprezzata, nell’ambito delle professioni turistiche e delle opportunità garantite dal settore in Trentino.

L’Accompagnatore di media montagna è una vera e propria figura professionale alla quale compete l’accompagnamento su terreni escursionistici dove non è richiesto l’uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche o la progressione su terreni innevati. Oltre a conoscere e attuare gli aspetti tecnici tipici dell’escursionismo, l’Accompagnatore di media montagna è preparato a divulgare gli aspetti culturali che caratterizzano la montagna, sia naturalistici che antropologici, infatti i sentieri, le aree e le strutture espositive di particolare pregio naturalistico, storico ed etnologico costituiscono il terreno di attività degli Accompagnatori.

I termini del bando per la presentazione delle domande scadono venerdì 15 aprile 2022.

Per tutte le informazioni: