CANALE 5 – “VIOLA COME IL MARE – SECONDA STAGIONE“ * 9 MAGGIO 2024, « VIOLA E IL NUOVO PM FERRARA SONO SEMPRE PIÙ VICINI » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

07.56 - venerdì 10 maggio 2024

Viola e il nuovo PM Matteo Ferrara sono sempre più vicini: nuotano insieme, scherzano e sembrano ogni giorno più affiatati. Sebbene provi a mostrarsi impassibile, Demir è infastidito e geloso. Il caso di una donna uccisa in casa di sua madre, magistrato in pensione e affetta da demenza senile, porta Viola a commuoversi per la dedizione del compagno della giudice, innamorato e votato al bene della sua donna, anche se non lo riconosce più. Il secondo caso riguarda l’aggressione ad una dottoressa finita in coma: Viola e Demir indagano sui colleghi della donna, arrivando a trovare un inatteso leg