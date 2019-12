ROMEO (LEGA) * TERRITORI LOMBARDIA – VENETO – PROVINCE TRENTO E BOLZANO: « APPROVATO IL NOSTRO EMENDAMENTO, 1 MILIARDO PER LE OLIMPIADI 2026 »

Manovra: Romeo (Lega), approvato nostro emendamento, 1 miliardo a Olimpiadi 2026

“Grazie alla determinazione della Lega è stato approvato un nostro emendamento alla manovra che stanzia fondi significativi per garantire una migliore sostenibilità sotto il profilo ambientale, economico e sociale delle Olimpiadi invernali del 2026. Per i territori di Lombardia, Veneto e delle province di Trento e Bolzano che ospiteranno le gare olimpiche, verrà stanziato un ulteriore miliardo di euro che consentirà a queste aree di arrivare all’appuntamento olimpionico con un sistema infrastrutturale adeguato agli eventi e in grado di rispondere alle esigenze delle migliaia di sportivi e di turisti che giungeranno in queste regioni”.

Così Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato.