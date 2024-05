CANALE 5 – “VIOLA COME IL MARE“ * 23 MAGGIO 2024 – SECONDA STAGIONE «UNA VETERINARIA VIENE TROVATA UCCISA NELLA SUA CLINICA» (RIVEDI – REPLICA – PUNTATA INTEGRALE)

09.15 - venerdì 24 maggio 2024

Una veterinaria uccisa nella sua clinica è al centro delle indagini di Viola e Demir. I due sanno soltanto che una ragazza è stata vista fuggire dalla scena del delitto con un cane, ma le indagini porteranno a scoprire un’altra verità. Intanto Turi continua ad imitare gli atteggiamenti di Demir con effetti esilaranti. In redazione, il romanticismo di Raffaele per Maryam si scontra con il cinismo di Tamara, scettica verso il collega. Una donna viene ritrovata morta in seguito a una colluttazione, ma il principale sospettato forse non ha un vero movente.