GRUPPO TECNOCASA – KÌRON PARTNER SPA * CASA: « IN TRENTINO ALTO ADIGE EROGÀTI 53 MILIONI DI EURO PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE, +11,7% RISPETTO AL 2020 »

Kìron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa ha analizzato nel dettaglio l’andamento dei finanziamenti finalizzati all’acquisto dell’abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio regionale nel primo trimestre 2021. L’analisi fa riferimento al report Banche e istituzioni finanziarie, aggiornato e pubblicato da Banca d’Italia nel mese di Giugno 2021.

ITALIA

Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 14.722,4 milioni di euro, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a +29,2%, per un controvalore di 3.324,8 milioni di euro. La fotografia indica ancora un aumento dell’erogazione del credito concesso alle famiglie, che conferma la tendenza sia del quarto trimestre 2020 (quando la variazione è stata pari a +7,5%) sia del terzo trimestre 2020 (+10,7%).

Gli ultimi dodici mesi si sono chiusi con 53.838,8 milioni di euro erogati, con una variazione pari a +11,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

TRENTINO-ALTO ADIGE

Le famiglie trentine e altoatesine hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 268,4 milioni di euro, che collocano la regione al 13° posto per totale erogato in Italia, con un’incidenza dell’1,82%; rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a +17,0%, per un controvalore di +38,9 milioni di euro.

Se si osserva l’andamento delle erogazioni sui 12 mesi, e si analizzano quindi i volumi da Aprile 2020 a Marzo 2021, la regione Trentino-Alto Adige mostra una variazione positiva pari a +4,7%, per un controvalore di +48,3 mln di euro. Sono dunque stati erogati in questi ultimi dodici mesi 1.078,6 mln di euro, volumi che rappresentano il 2,00% del totale nazionale.

“Il mercato dei mutui in Trentino-Alto Adige è un mercato in crescita che segue l’aumento delle compravendite vista la forte esigenza dei clienti di vivere in una casa di proprietà. Le erogazioni sono cresciute dopo un 2020 caratterizzato dall’incertezza causata dalla pandemia” – dichiara Michele Lovato, Responsabile d’Area Kìron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa – “C’è voglia di ripartire e di progettare la propria vita presso un’abitazione di proprietà che dia sicurezza. La forte presenza di crediti cooperativi attenti e vicini alle esigenze dei clienti, aiutano l’acquisto immobiliare tramite mutuo. Aumentano le coppie che acquistano spinti dalla voglia di non dover più stare separati – prosegue Lovato – nel caso in cui si ripresentasse la situazione pandemica che ha costretto, nel 2020 nei periodi di lock down, i non residenti nello stesso nucleo famigliare a non potersi vedere”.

PROVINCE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Nel primo trimestre 2021 le province del Trentino-Alto Adige hanno evidenziato il seguente andamento.

La provincia di Bolzano ha erogato volumi per 143,2 mln di euro, facendo registrare una variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a +17,4%. Nell’ultimo anno, invece, sono stati erogati 579,8 mln di euro, pari a +7,8%.

A Trento provincia sono stati erogati volumi per 125,2 mln di euro, corrispondenti a una variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari a +16,5%. Nei precedenti dodici mesi sono stati erogati 498,7 mln di euro (+1,3%).

CONCLUSIONI

Le previsioni per i prossimi mesi del 2021 indicano che la crescita dell’attività economica, grazie anche agli effetti del pacchetto di stimoli all’economia che ha interessato il nostro Paese, si rifletterà sulle condizioni finanziarie e sul clima di fiducia delle famiglie favorendo il ricorso al credito.

La domanda di credito sarà sostenuta anche dalla ripresa dei consumi e dai bassi tassi di interesse per tutto il 2021 e buona parte del 2022.

I finanziamenti alle famiglie per l’acquisto dell’abitazione cresceranno grazie al contributo della moderata ripresa degli investimenti in costruzioni, dai tassi di interesse ancora molto favorevoli e dalle nuove necessità abitative emerse nell’ultimo periodo.

Al contrario la componente di surroga e sostituzione si ridurrà ulteriormente anche in considerazione del fatto che gran parte dello stock mutui correnti è stato già surrogato o rinegoziato.