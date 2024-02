CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * VALERIA MARINI INCONTRA L’EX GIMMI CANGIANO CON LA NUOVA FIAMMA DENNY MENDEZ: « MA FA IL POLITICO O IL BUFFONE? »

17.33 - lunedì 12 febbraio 2024

L’inviato di Striscia Enrico Lucci in missione alla festa di Novella2000 per documentare lo sbarco della destra al Festival di Sanremo, con l’arrivo del deputato di Fratelli d’Italia Gimmi Cangiano insieme alla nuova fidanzata Denny Mendez. Peccato che alla stessa festa, e seduta poco distante, ci fosse anche la ex di Cangiano Valeria Marini che non ha gradito, e ai microfoni del tg satirico sbotta: «Ma fa il politico o il buffone?».

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).