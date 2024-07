PAT * VIABILITÀ: «CHIUSA LA GALLERIA RUPE, GUASTO ALL’IMPIANTO DI AUTOMAZIONE CHE CONTROLLA I PRINCIPALI SISTEMI DI SICUREZZA»

15.19 - martedì 2 luglio 2024

Chiusa la galleria Rupe.Guasto all’impianto di automazione, tecnici al lavoro per ripristinare la viabilità. Nella mattina di oggi, martedì 2 luglio, un guasto all’impianto di automazione che controlla i principali sistemi di sicurezza della galleria Rupe, lungo la SP 235, ha reso necessaria l’interdizione al traffico e la deviazione dei flussi veicolari lungo la SP 90 e la SS 43 attraverso l’abitato di Mezzolombardo.

Il guasto si è registrato questa mattina e, in via precauzionale, il Servizio Gestione Strade della Provincia ha inibito la transitabilità del tunnel attivando al contempo la ditta che ha in gestione la manutenzione dell’opera per reperire nel più breve tempo possibile il componente andato in avaria e che monitora e regola il corretto funzionamento, tra gli altri, del sistema di ventilazione e del sistema antincendio.

La riattivazione dell’arteria – importante non solo per la Piana Rotaliana ma anche per la viabilità di Valle di Non e altopiano della Paganella – dipenderà dai tempi di recupero del materiale necessario a ripristinare il guasto.

Nel frattempo il traffico è deviato lungo la viabilità secondaria e nell’abitato di Mezzolombardo.

Le strutture provinciali si stanno adoperando affinché la situazione possa essere risolta nel minor tempo possibile. L’invito è sempre quello della prudenza alla guida e di consultare la percorribilità di percorsi alternativi prima di mettersi in viaggio.