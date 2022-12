CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “: « TAPIRO D’ORO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA ATTILIO FONTANA, PER IL CLIMA “ROVENTE” A PALAZZO LOMBARDIA »

17.11 - venerdì 16 dicembre 2022

Dopo il Tapiro d’oro consegnato ieri al sindaco di Milano Beppe Sala – che si è battuto per tenere i riscaldamenti bassi quando invece a palazzo Marino ci sono oltre 25 gradi (vai al servizio) – questa sera a Striscia la notizia Valerio Staffelli persevera e consegna un altro Tapiro d’oro, sempre per ragioni “climatiche”, al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. In un piano di Palazzo Lombardia, infatti, la temperatura registrata tocca addirittura i 26 gradi: 7 sopra al limite stabilito dal Ministero della transizione ecologica. «La rilevazione riguarda un piano in cui probabilmente c’è qualcosa che non funziona. Adesso faremo intervenire i tecnici», ha dichiarato Fontana. Poi, rivolgendosi all’inviato di Striscia, ha aggiunto: «Vada lei negli uffici a dire a tutti i miei dipendenti di non lamentarsi perché fa freddo».

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).