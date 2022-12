CONFCOMMERCIO TRENTINO – GIT * “MENTORSPRITZ ACADEMY“: « CONCLUSI GLI INCONTRI FRA MONDO ACCADEMICO ED IMPRENDITORIA GIOVANILE, PER FORMARE I MANAGER DI DOMANI »

14.49 - martedì 06 dicembre 2022

Giovani Imprenditori del Terziario di Confcommercio Trentino. Il GIT Confcommercio Trentino conclude la 6°edizione di Mentorspritz Academy in collaborazione con l’associazione studentesca Jetn. Serie di incontri fra mondo Accademico ed imprenditoria giovanile per formare ed indirizzare i manager di domani.

Giovedì 1 dicembre si è conclusa la 6° edizione del progetto Mentorspritz presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento. Il ciclo di convegni organizzato dalla collaborazione fra l’associazione studentesca universitaria Jetn ed i Giovani imprenditori del Terziario di Confcommercio Trentino ha visto la presentazione di 3 giovani imprenditori di spicco della realtà locale che hanno potuto presentare le loro aziende, la loro storia imprenditoriale e confrontarsi con gli studenti della facoltà di economia.

I tre giovani imprenditori che hanno presentato il loro progetto sono Francesco Buffa e Francesca Failoni, co-founder di Alps Blockchain, azienda che si occupa di realizzare e gestire centri di produzione di potenza di calcolo necessari allo sviluppo della blockchain, alimentati da fonti di energia pulite. Il secondo ospite è stato Matteo Zendron dell’azienda del settore sportivo Glam-sport che ha attivato un noto portale di vendita online dedicato al mondo delle due ruote ed accessoristica dedicata, diventato un e-commerce di riferimento per gli appassionati. Infine Eleonora Angelini che ha presentato il caso di Nova Agenzia, società di ingegneria ed architettura specializzata in edilizia civile innovativa ed a basso impatto ambientale.

Nell’occasione di quest’ultimo incontro è stato presentato anche il nuovo studentato di Trento che sorgerà a completamento del complesso Sanbapolis, a firma dei giovani architetti di Nova, Niccolò Fogolari e Carolina Corsaro: un intervento importante, 110 posti per 12 milioni e 900 mila euro, una piazza interna, una corte interna, spazi per uffici e per attività condivise sia interni che esterni.

Ai tre incontri che avevano l’obiettivo formativo e di indirizzo hanno riscontrato oltre 300 presenze fra persone presenti e sono stati moderati dal Professor Umberto Martini, docente di marketing all’Università di Trento. Conclude il presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Trentino Paolo Zanolli: “Questo ciclo di conferenze hanno lo scopo di mettere in contatto gli studenti dell’Università di Trento e imprenditori locali con lo scopo di affrontare tematiche economiche coerenti con il loro ciclo di studi e promuovere la cultura d’impresa e l’iniziativa imprenditoriale. Il tema di questa sesta edizione era dedicato alla giovane imprenditoria, con un occhio di riguardo a quella femminile, e all’innovazione, grazie alla presenza di giovani imprenditori e imprenditrici che si sono contraddistinti per i brillanti risultati delle loro aziende.”

Nella foto allegata da sinistra il Presidente del GIT Paolo Zanolli, l’AD di Nova Agenzia Eleonora Angelini, il Professor Umberto Martini e la Presidente di Jetn Silvia Franzoi.