MUSE – TRENTO * SCIENZA: « “FRONTIERE DELLA BIOLOGIA“, TRE OPEN TALK PER SCOPRIRE QUALI TRAGUARDI STANNO RAGGIUNGENDO LE BIOTECNOLOGIE (29/3 – 26/4 – 17/5)»

11.43 - sabato 26 marzo 2022

Frontiere della biologia. Open talk online su ricerche innovative.

Martedì 29 marzo, 26 aprile e 17 maggio, in diretta streaming sulla pagina Facebook MUSE e MUSE FabLab.

Per conoscere le ricerche d’avanguardia nel campo della vita artificiale, il MUSE propone – nell’ambito del progetto europeo ACDC – tre incontri sul rapporto tra naturale e artificiale con dialoghi online tra comunità scientifica, artisti e pubblico. Tre Open talk aperti a tutti e a tutte per scoprire quali traguardi stanno raggiungendo le biotecnologie e la bioinformatica, quali settori della ricerca sono coinvolti in obiettivi che si ripercuoteranno concretamente sulle nostre vite e quali questioni etiche e normative vanno tenute in considerazione.

Si discuterà inoltre di come i progressi delle scienze e delle tecnologie stiano cambiando il modo di concepire l’arte e la nostra comprensione del confine tra vivente e non vivente.

Il primo appuntamento con “Intelligenza artificiale: un nuovo paradigma per le scienze della vita?” vede la partecipazione di Giuseppe Jurman, responsabile dell’Unità Data Science for Health della Fondazione Bruno Kessler (FBK-DSH) ed è in programma martedì 29 marzo alle 18, online in diretta streaming sulla pagina Facebook MUSE e MUSE FabLab.

TUTTO IL PROGRAMMA

Martedì 29 marzo

Intelligenza Artificiale: un nuovo paradigma per le scienze della vita?

Nell’ultimo decennio, l’Intelligenza Artificiale sta contaminando tutti i settori della società, innescando una rivoluzione il cui orizzonte va progressivamente spostandosi verso nuove frontiere. Le scienze della vita hanno rappresentato uno dei campi più fertili in termini di risultati, innovazioni e applicazioni apportati dall’ intelligenza artificiale. Che relazione c’è tra intelligenza e artificiale e i diversi significati di vita sintetica?

Con Giuseppe Jurman, responsabile dell’Unità Data Science for Health della Fondazione Bruno Kessler (FBK-DSH)

Martedì 26 aprile

ArteScienza: la Bioart al MUSE

Scienze e tecnologie stanno cambiando il modo di fruire l’arte, ridefinendo alcuni concetti su cui artisti e ricercatori lavorano, ma anche influenzando l’approccio scientifico.

In una logica di superamento della dicotomia che vede da una parte la scienza come metodo di ricerca, e dall’altra l’arte come occasione estetica, a quali risultati ha portato la BioArt Challenge organizzata dal MUSE con le università coinvolte nel progetto ACDC? Quali riflessioni e prospettive si sono delineate nel percorso sul biodesign e sul biohacking Like Life?

Con Giuseppe Lo Schiavo, visual artist, e Lorenzo Facchinelli, del collettivo artistico Mali Weil

Martedì 17 maggio

Quale diritto per la scienza?

Ci sono norme che guidano la ricerca scientifica? A chi spetta decidere come regolare la scienza? E chi controlla? Il rapidissimo sviluppo scientifico e tecnologico pone numerose questioni sulla libertà della ricerca e sui suoi limiti. Capire quali sono le regole della scienza serve anche a conoscere quali sono i diritti fondamentali in gioco e a chi spetta tutelarli.

Con Lucia Busatta, ricercatrice in biodiritto presso il Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata dell’Università di Trento (CIBIO – UniTN).

Il progetto ACDC

Gli Open talk sono organizzati dal MUSE nell’ambito di ACDC – Artificial Cells with Distributed Cores, un progetto di ricerca e disseminazione dei risultati scientifici finanziato dall’Unione Europea nell’ambito di HORIZON 2020, il Programma Quadro per la ricerca e l’innovazione. Si tratta di un progetto di ricerca interdisciplinare a cura di un team internazionale di università, industria e enti pubblici. I settori scientifici e tecnologici coinvolti spaziano dalle artificial cell technologies, microfluidica, lab on chip technology, fino alla modellizzazione con tools informatici.

Il progetto, avviato il 1 gennaio 2019 terminerà a luglio 2023, è coordinato dal professore Martin Michael Hanczyc, direttore del laboratorio di Biologia Sintetica presso il CIBIO – Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata dell’Università di Trento.

Gli altri cinque partner di progetto sono l’Università di Cardiff, l’Università delle Scienze applicate di Zurigo, il MUSE – Museo delle scienze di Trento, e due società, l’italiana Explora Biotech srl e Elvesys SAS, con sede a Parigi.

Per il progetto ACDC il MUSE coordina le attività di formazione e outreach, realizzando eventi e iniziative per coinvolgere il mondo della bioart e del biodesign, i biomaker, scuole, università, start-up e cittadinanza nel dibattito su progressi scientifici e applicazioni della biologia sintetica.