PRESIDENZA CONSIGLIO PAT * INNSBRUCK: « OGGI RIUNITI I PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DI TRENTINO – ALTO ADIGE – TIROLO, IN PREPARAZIONE DEL DREIER LANDTAG (14-15 GIUGNO A RIVA DEL GARDA) »

15.50 - lunedì 16 gennaio 2023

Dall’alto della torre del Bergisel Stadion, l’imponente struttura sportiva per il salto con gli sci con spettacolare vista su Innsbruck, i tre presidenti delle assemblee legislative del Trentino, dell’Alto Adige e del Tirolo austriaco si sono riuniti oggi, in preparazione al Dreier Landtag che si terrà il 14 e 15 giugno prossimi a Riva del Garda.

Il presidente trentino Walter Kaswalder si è anzitutto complimentato per la rielezione della presidente tirolese Sonja Ledl Rossmann in seguito al recente voto nel Tirolo austriaco. La prossima seduta congiunta – ha poi riassunto – ricalcherá lo schema organizzativo della precedente tornata di Alpbach 2021, vista l’ottima riuscita tecnica.

Il 20 aprile prossimo alle 10.30 il primo passaggio: si riunirà a Trento la Commissione interregionale del Dreier Landtag, a partire dalla relazione del presidente del Gect Euregio, Maurizio Fugatti, e dall’esame dello stato di attuazione delle mozioni approvate due anni fa.

In giugno a Riva, poi, si discuteranno 21 proposte di mozione, 6 per ciascun territorio (3 riservate ai gruppi di opposizione) e 1 per ciascun presidente.

Kaswalder stamane ha argomentato l’idea di una mozione presidenziale che promuova un approfondimento circa il potenziamento della collaborazione transfrontaliera in atto, con lo studio di forme giuridiche adatte a far crescere il ruolo dell’Euregio . Il tempo sarebbe maturo per fare un passo avanti, ha detto Kaswalder.