MUSE – TRENTO * “MUSE FUORI ORARIO“: « LA SERA È TUTTA UN’ALTRA STORIA, PRIMO APPUNTAMENTO CON MASSIMO POLIDORO (23/3 – 22.30) »

12.31 - mercoledì 15 marzo 2023

MUSE Fuori orario, la sera è tutta un’altra storia. Primo appuntamento, giovedì 23 marzo 2023, SCIENZA UNDERGROUND. Con Massimo Polidoro, scrittore, divulgatore e segretario del CICAP. Dalle 20 alle 2: Ingresso al museo 7€. Ingresso libero per Underground experience dalle 22.30 alle 24

Cosa c’è nelle profondità più buie della Terra? Cosa accade nell’upside down? È questo il tema del primo appuntamento di “MUSE fuori orario”, programma di aperture serali del museo che inaugura con un tema intrigante e multiforme: la scienza underground. Giovedì 23 marzo, a partire dalle 20 e fino a mezzanotte, il MUSE sarà teatro di incontri con divulgatrici e divulgatori scientifici e si arricchirà di corner di approfondimento, light design, show drink e musica, per una serata all’insegna del divertimento. A inaugurare il ciclo di appuntamenti – quattro quelli previsti da marzo a giugno 2023 – sarà lo scrittore Massimo Polidoro, divulgatore e segretario del CICAP (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze) che parlerà di “scienza insolita, complotti e misteri”. I temi delle serate successive saranno la vita “into the wild”, la relazione tra umano e artificiale e – infine – le curiosità e fake news su uno dei materiali più controversi degli ultimi anni: la plastica. Ogni appuntamento potrà contare sulla presenza di un ospite d’eccezione, conosciuto al grande pubblico.

PROGRAMMA

Il programma della prima serata prevede la possibilità di entrare nella notte della serra tropicale e vivere un’esperienza unica tra i suoni della natura; la partecipazione a giochi da tavolo ambientati in dimensioni alternative, tra oggetti mistici e resti di antiche civiltà; la proiezione di Il vuoto nel ghiaccio – documentario che porta a esplorare i ghiacciai da sotto la loro superficie; la scoperta del mondo della speleologia, tra equipaggiamento tecnico e dimostrazioni pratiche.

E ancora, si potrà scoprire quali strane creature esistono e resistono negli angoli più nascosti della terra e sperimentare le tecniche di sopravvivenza umana e animale in situazioni estreme, oppure esplorare le canòpe, miniere d’argento medievali, tra racconti e ricostruzioni 3D.

Oppure approfondire la presenza di minerali nascosti negli oggetti che utilizziamo tutti i giorni, potenzialmente pericolosi e scoprire i reperti più curiosi delle collezioni del museo.

Infine, ascoltare le storie di scienza insolita, complotti e misteri narrate da Massimo Polidoro, scrittore, divulgatore e segretario del CICAP e partecipare a Underground experience, un percorso di degustazione immersivo e sperimentale per un’esperienza che – dalle radici delle piante – si espande nel profondo fino al centro della Terra (percorso a cura di Cantine Endrizzi e Maso del Gusto).

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

27 aprile 2023

Nelle terre selvagge

La ricerca di uno stile di vita “into the wild” è sempre più frequente tra chi aspira ad un approccio autentico, in sintonia con la Natura. Ma come riusciamo ad adattarci e sopravvivere in un contesto “wild”? Quali strategie e conoscenze mettevano in campo i nostri antenati?

In occasione dell’apertura della mostra Wild City. Storie di natura urbana, approfondiremo le nuove opportunità di coesistenza tra persone e natura con film, esperienze e ospiti che ci guideranno alla scoperta delle Terre Selvagge.

18 maggio 2023

Ai confini dell’intelligenza

Ciò che un tempo era solo fantascienza ora diventa realtà. La relazione tra umano e artificiale è sempre più presente nelle nostre vite, in modo più o meno consapevole. Indagheremo sulle diverse forme di intelligenza: umana, animale e artificiale con approfondimenti su app, giochi e dispositivi che offrono opportunità di dialogo tra noi e le macchine.

22 giugno 2023

Il polimero della discordia

La plastica al giro di boa: racconti di convivenza e coesistenza tra polimeri e persone. Curiosità e fake news, best practices e alternative valide alla plastica: scopriamo insieme alle/i nostre/i esperte/i le nuove frontiere della ricerca in termini di smaltimento e riciclaggio attraverso dialoghi, quiz e corner di approfondimento.