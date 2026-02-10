REGIONE VENETO* : «LA GIUNTA ADOTTA IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE 2026-2028. STEFANI: “CENTRALITÀ DELLA PERSONA E PARTECIPAZIONE”»

15.01 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Il Veneto che immaginiamo è una società a misura d’uomo, in cui ciascuno possa riconoscersi come persona e come parte unica di una Comunità coesa, innovativa, laboriosa e solidale. Questo principio guida tutte le scelte politiche regionali dei prossimi anni”.

Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, presenta il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026-2028 – adottato oggi dalla Giunta regionale -, che definisce le linee programmatiche e gli obiettivi strategici dell’azione di governo.

“Il Programma di Governo 2025-2030 – sottolinea Stefani – nasce dalla consapevolezza che la principale sfida del nostro tempo è demografica e sociale. Per affrontarla è necessario mettere al centro la persona, rafforzare la collaborazione con le amministrazioni locali e consolidare il senso di appartenenza a un’unica grande Comunità.

L’obiettivo è tutelare le persone più fragili, garantire il pieno funzionamento del Sistema Sanitario Regionale, assicurare un futuro alle nuove generazioni e promuovere l’esercizio responsabile dell’autonomia nella gestione di servizi e risorse strategiche.

Centrale anche il sostegno a un sistema produttivo capace di coniugare tradizione e innovazione, nel rispetto dell’ambiente e nella valorizzazione del patrimonio culturale veneto”.

Le politiche previste per il 2026 avvieranno l’attuazione del Programma di Governo, a partire dalla semplificazione amministrativa e dalla riduzione degli oneri burocratici.

I tavoli sulla sburocratizzazione e sul coordinamento con il mondo universitario rappresentano i primi strumenti concreti di un metodo fondato sulla partecipazione.

Un’attenzione trasversale sarà dedicata ai giovani, protagonisti delle politiche regionali su lavoro, formazione, competenze e innovazione, con l’obiettivo di rendere il Veneto una terra di opportunità e favorire l’accesso ad abitazioni a prezzi sostenibili.

Il 2026 sarà inoltre segnato dalla conclusione degli interventi del PNRR, che sul territorio veneto superano i 14,5 miliardi di euro, e dalla prosecuzione della programmazione dei fondi europei, anche attraverso la recente riprogrammazione del PR Veneto FESR 2021-2027, con particolare attenzione al tema dell’abitare e alla resilienza idrica.

“L’autonomia – conclude il presidente Stefani – è un valore fondamentale se responsabile e vicina ai cittadini, capace di garantire a tutti gli stessi diritti. Un patto di efficienza tra istituzioni e cittadini, fondato sul lavoro e sulla solidarietà”.