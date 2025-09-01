Popular tags: featured 20
Viabilità Trento

MIT * AUTO: «67.272 IMMATRICOLAZIONI AD AGOSTO, I TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ DELL’USATO SONO STATI 306.196»

18.25 - lunedì 1 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Auto: 67.272 immatricolazioni ad agosto. I trasferimenti di proprietà di auto usate sono stati 306.196.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica che ad agosto 2025 sono state immatricolate 67.272 autovetture a fronte delle 69.126 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad una diminuzione del 2,68%.

I trasferimenti di proprietà sono stati 306.196 a fronte di 301.345 passaggi registrati ad agosto 2024, con un aumento del 1,61%.

Il volume globale delle vendite mensili, pari a 373.468, ha interessato per il 18,01% vetture nuove e per il 81,99% vetture usate.

Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli al 31.08.2025, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni rilasciate dagli Uffici della Motorizzazione nel mese di agosto 2025.

 

 

I dati sono disponibili nel dettaglio al seguente link: http://www.mit.gov.it/temi/patenti-mezzi-abilitazioni/mezzi-stradali/documentazione

