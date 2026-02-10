Popular tags:
CAMERA DEI DEPUTATI: «LE COMMISSIONI GIUSTIZIA E LAVORO DISCUTONO IL CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO NEL TESSILE DI PRATO»

15.01 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Mercoledì 11 febbraio, alle ore 15.30, presso l’aula della Commissione Lavoro, le Commissioni Giustizia e Lavoro della Camera svolgono l’audizione di rappresentanti della Camera di commercio di Pistoia-Prato e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nell’ambito della discussione delle proposte di legge in merito a iniziative di contrasto ai fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nel distretto tessile di Prato.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

