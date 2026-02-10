FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «TURISMO. CARAMANNA (FDI), GRANDE PRESENZA ALLA BIT SEGNO CRESCITA INTERESSE SETTORE»

15.01 - martedì 10 febbraio 2026

“Il settore del turismo è sempre stato centrale per il Governo Meloni e, grazie a politiche lungimiranti ed efficaci, ha registrato una forte crescita negli ultimi anni.

Questo interesse è testimoniato anche dalla grande partecipazione di operatori internazionali alla borsa internazionale del Turismo (Bit) che si è aperta oggi a Milano.

Il ministero sta lavorando per destagionalizzare e delocalizzare i flussi turistici e per dare visione e strategie ben chiare alle politiche settoriali per i prossimi mesi.

Il nostro obiettivo è quello di rimanere concentrati sulla centralità di un comparto determinante per l’economia della nostra Nazione”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Caramanna responsabile dipartimento Turismo durante la cerimonia di apertura della Bit a Milano.