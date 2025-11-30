LEGA * SENATO: «MANIFESTAZIONE ROMA: PUCCIARELLI (LEGA), SOLIDARIETÀ AL MINISTRO CROSETTO»

20.00 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Roma, 30 nov. – “Solidarietà al ministro Guido Crosetto, oggetto di gesti inaccettabili e profondamente irrispettosi. Vedere le sue immagini bruciate nel corso di una manifestazione è un atto che trascende ogni legittima forma di dissenso e si configura come un attacco alla dignità personale e alle istituzioni che rappresenta. Serve un’assunzione di responsabilità collettiva: la libertà di manifestare non può diventare pretesto per fomentare odio”.

Lo dichiara la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli.