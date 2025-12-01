COMUNE DI TRENTO * «FESTIVITÀ NATALIZIE, POTENZIATI TRASPORTO PUBBLICO E SERVIZI PER GESTIRE L’AFFLUSSO DI TURISTI»

14.01 - lunedì 1 dicembre 2025

Festività natalizie, potenziati trasporto pubblico e navetta parcheggi

Polizia locale presente in forze per la gestione del traffico e per servizi antiborseggio

I prossimi weekend saranno probabilmente tra i più impegnativi dell’anno per Trento a causa del grande afflusso di persone previsto sia in occasione del ponte dell’Immacolata, tra il 6 e l’8 dicembre, sia per il richiamo della fiera di Santa Lucia del 14 dicembre. Il tutto esaurito negli alberghi e nei ristoranti della città si accompagnerà, in occasione dei Mercatini di Natale, a un’intensificazione del traffico attorno al centro perché molti turisti e visitatori raggiungeranno Trento in auto.

Per questo motivo, si invita tutti i cittadini a privilegiare l’utilizzo dei mezzi pubblici o quanto meno a lasciare l’auto nei parcheggi di attestamento (vedi l’elenco sotto), che saranno collegati al centro da navette più frequenti del solito. Il 14 dicembre, in occasione della fiera di Santa Lucia, verrà inoltre raddoppiata la frequenza delle linee del trasporto pubblico (1, 3, 5, 6, 8, 10, 12) nelle ore di punta.

La Polizia Locale sarà presente con un impegno straordinario per il controllo della viabilità e la gestione del traffico. Saranno inoltre attivi servizi in abiti civili anti-borseggio, per tutelare cittadini e turisti, e verranno intensificati i controlli contro l’abusivismo commerciale, a tutela della legalità e del commercio regolare. L’obiettivo è quello di garantire che i Mercatini di Natale e tutti gli eventi collegati si svolgano in modo ordinato in un clima sereno.

Accoglienza camperisti. L’accoglienza dei camperisti in arrivo sarà al piazzale a sud della Bts Arena e nel parcheggio pubblico parallelo a via Fersina. Sarà organizzato un servizio di trasporto mediante bus navetta con tragitto via Fersina – Muse (andata e ritorno) giovedì 4 dicembre dalle ore 14 alle 22, da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre dalle 8.30 alle 22. Il biglietto intero giornaliero per il servizio di trasporto costa 3 euro, mentre è gratuito per i minori di 10 anni.

Navette potenziate e parcheggi. Per i cittadini di Trento che devono raggiungere il centro il consiglio è quello di utilizzare il trasporto pubblico oppure i grandi parcheggi di attestamento serviti da navette ad alta frequenza, potenziate nel periodo natalizio: il parcheggio Ex Italcementi (524 posti gratuiti nella fascia diurna dalle 6 alle 00.30, 142 posti auto gratuiti nelle 24 ore e 14 posti per disabili) e il parcheggio Zuffo (768 posti auto gratuiti e 10 per disabili) collegati al centro città con la Linea N.

La frequenza della linea N è stata aumentata nelle giornate festive del periodo dei mercatini di Natale garantendo una frequenza di 15 minuti dalle ore 9 alle ore 20:30; nei giorni feriali invece la frequenza sarà di 10 minuti fino alle ore 9 e di 15 minuti per tutto il resto della giornata fino alle ore 21.

A questi parcheggi si aggiunge il parcheggio Monte Baldo (202 posti auto alla tariffa diurna di 0,50 euro al giorno dal lunedì al venerdì e 1 euro al giorno la domenica e festivi), collegato al centro città con la Linea 19 ogni 30 minuti nei giorni festivi e ogni 15 minuti nelle ore di punta dei giorni feriali, e il parcheggio Duomo (sotto la Finestra sull’Adige, 119 posti auto alla tariffa diurna di 0,80 centesimi all’ora). In entrambi questi parcheggi le soste diurne di durata non superiore alle 2 ore sono gratuite.

I piazzali delle scuole. Sono inoltre disponibili anche alcuni piazzali delle scuole gestiti dalle scuole stesse o da varie associazioni sportive e di volontariato. Ecco l’elenco completo con gli orari di apertura dei piazzali fino al prossimo 6 gennaio:

Istituti Buonarroti – Tambosi (via B. Acqui 17): dalle 9 alle 20 nei giorni 29 novembre, il 7, 13 , 23 e 26 dicembre, e dalle 9 alle 19 nei giorni 30 novembre, 6, 8, 14, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30 dicembre e dal 2 al 6 gennaio.

Tambosi (via Barbacovi 7): dalle 13 alle 19 il 29 novembre e dalle 9 alle 19 nei giorni 7, 8, 13, 14, 21, 23, 26, 28, 30 dicembre, il 3 e 5 gennaio.

Istituto Salesiani (via Barbacovi 22): dalle 8 alle 18.30 nei giorni 29 e 30 novembre, e il 6, 7, 8, 13, 14, 20 e 21 dicembre e il 6 gennaio.

Liceo Prati (piazza Garzetti): dalle 13.30 alle 19 i sabati 29 novembre, 6, 13, 3, 20 dicembre e dalle 9 alle 19 nei giorni 30 novembre e 7, 14, 21, 22, 23 dicembre e dalle 9 alle 16 il 24 dicembre.

Seminario maggiore (via Endrici): dalle 8.30 alle 19.30 nei giorni 30 novembre, 14 e 21 dicembre.

Medie Bresadola (Via Travai): dalle 14 alle 19.30 i sabati 29 novembre, 6, 13, 20 dicembre e dalle 8 alle 19.30 nei giorni 30 novembre, il 7, 8, 14, 21, 22, 23 e 24 dicembre.

Medie Manzoni (corso Buonarroti): dalle 8 alle 19.30 nei giorni 29 e 30 novembre e il 6, 7, 8, 13, 14, 20 e 21 dicembre.

Liceo da Vinci (via Giusti): dalle 14 alle 19 i sabati e dalle 9 alle 19 le domeniche nei giorni 29 e 30 novembre, e il 6, 7, 8, 14, 20, 21, 24, 27, 28 dicembre e il 6 gennaio.

Liceo Rosmini (via Malfatti 2): dalle 9 alle 19 nei giorni 29 e 30 novembre, e il 6, 7, 8, 13, 14, 20 e 21 dicembre.