REGIONE TOSCANA * :«LA POESIA, LA PROSA E IL RACCONTO BIOGRAFICO A PALAZZO STROZZI SACRATI»

15.00 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Una raccolta di versi ispirata al fluire del tempo accanto alla biografia che racconta passioni e natura della poetessa fiorentina Caterina Trombetti.

Due libri che parlano in modo diverso di toscanità saranno al centro dell’incontro che si terrà a Firenze lunedì 2 febbraio alle 17 a palazzo Strozzi Sacrati al quale prenderanno parte gli autori delle due opere, Federico Cinti e Alice Negro, assieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, Lia Bronzi, critica d’arte, l’editore Enrico Taddei, la poetessa Caterina Trombetti e Roberto Mignani nel ruolo di voce narrante.