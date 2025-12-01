TASS (TELEGRAM) * «LE DIFESE AEREE HANNO INTERCETTATO E DISTRUTTO 32 DRONI UCRAINI AD ALA FISSA SOPRA LE REGIONI RUSSE»

09.46 - lunedì 1 dicembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Cosa sappiamo dell’attacco notturno dei droni ucraini alle regioni russe:

Tra le 23:30 ora di Mosca del 30 novembre e le 7:00 del 1° dicembre (tra le 20:30 GMT del 30 novembre e le 4:00 del 1° dicembre), le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto 32 droni ucraini ad ala fissa sopra le regioni russe, ha dichiarato il Ministero della Difesa.

Secondo la dichiarazione, sono stati abbattuti quattro droni ciascuno sulle regioni di Belgorod, Bryansk, Novgorod, Rostov e Krasnodar, tre ciascuno sul Mar d’Azov e sulla regione di Leningrado, due sulla regione di Voronezh e uno ciascuno sulle regioni di Volgograd, Kursk, Smolensk e Tula.

Un attacco di droni nemici è stato sventato a Kaspiysk, nella regione russa del Caucaso settentrionale del Daghestan, gli obiettivi sono stati abbattuti, ha riferito il capo della regione Sergey Melikov su Telegram.

Una ragazzina di 12 anni è rimasta ferita nell’attacco del drone e i medici la stanno curando, ha dichiarato il servizio stampa del Ministero della Salute regionale.

Secondo il Ministero, la bambina ha subito una ferita minore e non penetrante al torace, e la sua vita e la sua salute non sono in pericolo.

Tre case private e un ripetitore sono stati danneggiati dai detriti di un drone nella Regione di Krasnodar; secondo la sede operativa regionale, non ci sono state vittime.

///

What we know about the overnight Ukrainian drone attack on Russian regions:

Between 11:30 p.m. Moscow time on November 30 and 7:00 a.m. on December 1 (between 8:30 p.m. GMT on November 30 and 4:00 a.m. on December 1), on-duty air defenses intercepted and destroyed 32 Ukrainian fixed-wing drones over Russian regions, the Defense Ministry said.

According to its statement, four drones each were shot down over the Belgorod, Bryansk, Novgorod, Rostov, Krasnodar Regions, three each over the Azov Sea and the Leningrad Region, two over the Voronezh Region, and one each over the Volgograd, Kursk, Smolensk, and Tula Regions.

An enemy drone attack was thwarted in Kaspiysk in Russia’s North Caucasus region of Dagestan, the targets were shot down, regional head Sergey Melikov reported on Telegram.

A 12-year-old girl was injured in the drone attack, and doctors are treating her, the press service of the regional Health Ministry said.

According to the ministry, she suffered a minor, non-penetrating chest injury, and her life and health are not in danger.

Three private houses and a cell tower were damaged by drone debris in the Krasnodar Region; according to the regional operational headquarters, there were no casualties.