LEGA * SENATO: «CANE UCCISO, POTENTI (LEGA): A OLBIA FOLLIA CRIMINALE CHE IMPONE PIÙ CONTROLLI E RIMPATRI PER SOGGETTI PERICOLOSI»

16.01 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Roma, 11 feb. – “La morte atroce del cane colpito con le forbici durante un’aggressione a Olbia, in cui sono rimaste coinvolte anche due persone, è un fatto di una violenza inaccettabile che colpisce animali e cittadini e che non può essere liquidato come semplice episodio di cronaca.

Vicenze come questa mostrano quanto le norme su psichiatria e gestione dei soggetti socialmente pericolosi, italiani e stranieri, non siano più adeguate a una società segnata da forti flussi migratori e da situazioni di grave disagio non controllato.

La rinuncia a ogni forma di controllo effettivo espone i cittadini ad atti improvvisi e gravissimi, e la chiusura degli Opg, senza un sistema alternativo solido, ha scaricato su carceri, Rems e territori la gestione di autori di reato affetti da disturbi psichici, con strutture spesso insufficienti e prive di adeguata sicurezza interna.

Servono più tutele per medici, operatori e comunità, procedure rapide per il rimpatrio di stranieri pericolosi e una revisione del sistema di custodia e cura dei folli rei: chi si rende protagonista di simili violenze deve essere fermato e non poter più nuocere, né alle persone né agli animali”.

Così il senatore della Lega Manfredi Potenti, responsabile del Dipartimento benessere animale.