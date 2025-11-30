Popular tags:
LEGA * CAMERA: «DOSSIERAGGIO, MATONE (LEGA): RAFFICA DI ACCESSI GETTANO OMBRA ALLARMANTE»

13.00 - domenica 30 novembre 2025

Dossieraggio, Matone (Lega): raffica di accessi gettano ombra allarmante

Roma, 30 nov. – “Quello che leggiamo oggi sulla stampa con l’ennesima raffica di accessi e la scriteriata gestione delle SOS ai danni del nostro partito e dei nostri rappresentati getta un’ombra allarmante. Viene da chiedersi a chi serve questa attività, perché chi avrebbe dovuto agire per garantire trasparenza e riservatezza non è intervenuto? Mi auguro che presto arrivino le risposte che cerchiamo, ormai, da troppo tempo”.

Lo dichiara il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.

Ufficio stampa Lega Camera

