FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «FI GIOVANI: MARTUSCIELLO, “SUCCOIO SEGRETARIO REGIONALE PREMIA IL LAVORO FATTO A NAPOLI. AI GIOVANI AFFIDIAMO LE SPERANZE DI TORNARE A VINCERE”»

18.21 - sabato 31 gennaio 2026

FI GIOVANI: MARTUSCIELLO, “SUCCOIO SEGRETARIO REGIONALE PREMIA IL LAVORO FATTO A NAPOLI. AI GIOVANI AFFIDIAMO LE SPERANZE DI TORNARE A VINCERE”

“La nomina di Gianfranco Succoio a segretario regionale di Forza Italia Giovani Campania è il riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto nella città di Napoli, dove ha ricoperto con impegno e capacità il ruolo di segretario cittadino”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

“È una scelta che valorizza il radicamento, la militanza e la crescita di una classe dirigente giovane, che rappresenta una risorsa fondamentale per Forza Italia. I giovani sono una straordinaria forza di questo partito e ne incarnano l’energia, le idee e la voglia di futuro”.

Martusciello rivolge quindi un ringraziamento al segretario nazionale di Forza Italia Giovani. “Desidero ringraziare Simone Leoni per aver affrontato con attenzione e passione una scelta delicata come la successione di Michele Vitiello”.

“Un ringraziamento sentito va proprio a Michele Vitiello – aggiunge – che ha svolto questo ruolo con lealtà, dedizione e grande passione. A lui va il grazie di tutta la comunità politica campana per il lavoro fatto e per il contributo determinante alla crescita del movimento giovanile”.

“Con Gianfranco Succoio e con il vicesegretario vicario Gaetano Loffredo – conclude il numero degli azzurri campani – consegniamo al movimento giovanile una responsabilità importante e una grande speranza: essere protagonisti della sfida politica che ci attende e dare un contributo decisivo per tornare a vincere. Il loro entusiasmo e il loro impegno saranno un valore indispensabile per il futuro di Forza Italia in Campania”.