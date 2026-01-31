M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «BANCHE, TURCO (M5S): DOPO PAROLE DEL VECCHIO INTERROGAZIONE ANCHE SU RISIKO EDITORIA»

18.20 - sabato 31 gennaio 2026

L’intervista rilasciata da Leonardo Maria Del Vecchio nel corso della trasmissione Otto e mezzo, condotta da Lilli Gruber, solleva interrogativi di rilievo istituzionale non solo sul riassetto in atto del sistema bancario-finanziario italiano, ma anche sugli equilibri del settore editoriale.

Dalle dichiarazioni di Del Vecchio emerge un piano già in corso da mesi che coinvolge la cassaforte di famiglia Delfin, in sintonia con altri grandi azionisti come Caltagirone, su dossier particolarmente sensibili quali Mps, Mediobanca e Generali: operazioni rispetto alle quali è in corso un’indagine da parte della Procura di Milano.

Alla luce del ruolo svolto dal Mef nella recente cessione di quote di Mps, assegnate proprio a Delfin e Caltagirone, e considerato che a fronte di numerose interrogazioni parlamentari già depositate sul risiko bancario non è finora pervenuta alcuna risposta da parte del Governo, appare oggi ancora più necessario chiarire quale sia stato e quale sia il ruolo dell’Esecutivo nelle scelte che stanno contribuendo a ridisegnare gli equilibri del sistema bancario nazionale.

Le ultime dichiarazioni di Del Vecchio introducono inoltre un elemento nuovo e rilevante: l’estensione di tali dinamiche anche al settore dell’editoria.

Del Vecchio, nel ricordare di aver recentemente rilevato il 30% del Giornale e il controllo di QN (Il Giorno, La Nazione, il Resto del Carlino), ha confermato che la sua ambizione era (e forse potrebbe essere ancora) rilevare anche la Repubblica.

Si tratta di testate sia tradizionalmente collocate nell’area di riferimento dell’attuale maggioranza di governo, sia all’opposizione.

Per non parlare del fatto che lo stesso Caltagirone, come noto, è editore del Messaggero e di una vasta serie di testate locali.

La coincidenza temporale e strategica tra il risiko bancario in corso e l’espansione nel settore editoriale di soggetti legati tra loro e legati al Governo, pone dunque un tema di convergenza di interessi che, pur nel rispetto delle regole di mercato, richiede un approfondimento istituzionale puntuale.

Per queste ragioni annunciamo la presentazione di una interrogazione parlamentare al Governo e la richiesta di audizioni specifiche in Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, affinché il Parlamento sia messo nelle condizioni di comprendere pienamente il quadro in evoluzione ed esercitare fino in fondo il proprio ruolo di controllo, garanzia e trasparenza.