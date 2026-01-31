REGIONE EMILIA-ROMAGNA * :«LA SCOMPARSA DI LAURA PALMIERI, ASSESSORA ALLEGNI: “SI SPEGNE UNA VOCE DI RADIO RAI 3 E DEL TEATRO”»

18.00 - sabato 31 gennaio 2026

**CULTURA. SCOMPARSA DI LAURA PALMIERI, L’ASSESSORA ALLEGNI: “CON LEI SI SPEGNE UNA VOCE AUTOREVOLE DI RADIO RAI 3 E DEL TEATRO CONTEMPORANEO, PROFONDAMENTE LEGATA ALL’EMILIA-ROMAGNA”**

La notizia della scomparsa diffusa sui canali social dell’emittente.

L’assessora: “Con il suo lavoro ha saputo valorizzare diverse realtà teatrali della nostra regione”

Bologna – “Con la scomparsa di Laura Palmieri se ne va una voce autorevole per il teatro contemporaneo italiano e una persona di grande spessore, profondamente legata all’Emilia-Romagna.

Con il suo lavoro ha saputo valorizzare diverse realtà teatrali della nostra regione.

Da oggi le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rai Radio 3 perdono un punto di riferimento importante.

Ci stringiamo alla sua famiglia e ai suoi cari e ci uniamo al cordoglio di tutte le giornaliste e i giornalisti della Rai”.

Così l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, all’annuncio della morte della autrice, curatrice e conduttrice radiofonica di Radio Rai 3, Laura Palmieri.