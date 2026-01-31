PRC – PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA: «ACERBO (PRC): BLOCCO PETROLIFERO DI CUBA DISUMANO E CRIMINALE, L’ITALIA ANTIFASCISTA SI MOBILITI CONTRO TRUMP»

18.00 - sabato 31 gennaio 2026

Rifondazione Comunista condanna l’ultimo ordine esecutivo di Trump che impone dazi aggiuntivi sulle importazioni negli USA da qualsiasi paese che fornisca petrolio a Cuba. Questo blocco petrolifero totale è un atto di guerra economica e di terrorismo internazionale inaccettabile. Siamo di fronte a un’escalation sadica, disumana e criminale del blocco economico, commerciale e finanziario imposto a Cuba da oltre sei decenni dagli Stati Uniti ripetutamente condannato dall’Assemblea Generale dell’Onu.

ll blocco ormai totale sta provocando una crisi umanitaria e enormi sofferenze per milioni di cubane e cubani.

L’imperialismo MAGA vuole celebrare la sua volontà di potenza ponendo fine alla rivoluzione che è stata per decenni il punto di riferimento delle lotte di liberazione dei popoli dell’America Latina e di tutto il sud del mondo.

L’aggressione a Cuba è parte dell’offensiva globale di un imperialismo sempre più sfacciatamente razzista e fascista che cerca di riaffermare il proprio dominio attraverso l’aperta violazione del diritto internazionale e il proprio strapotere militare, dal genocidio a Gaza all’aggressione al Venezuela e alle minacce di guerra all’Iran.

Tutta l’Italia antifascista e democratica dovrebbe mobilitarsi contro questo crimine ed esigere che il nostro paese e l’UE condannino questa aggressione in tutte le sedi internazionali. Rifondazione Comunista invita partiti, sindacati, associazioni, reti di movimento ad assumere una posizione di netta condanna di questo blocco genocida e alla più ampia mobilitazione unitaria in solidarietà con il popolo cubano, per la difesa della sovranità di Cuba e del diritto internazionale contro l’aggressione imperialista e fascista di Trump.