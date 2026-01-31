FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «S&P. ALMICI (FDI): CONFERMA RATING E MIGLIORAMENTO PROSPETTIVE SEGNALI DI AFFIDABILITÀ DEL SISTEMA PAESE»

18.00 - sabato 31 gennaio 2026

“La conferma del rating dell’Italia e il miglioramento delle prospettive da parte di Standard & Poor’s rappresentano un segnale significativo di fiducia nei confronti del nostro Paese e delle politiche economiche adottate dal Governo.

In un contesto internazionale caratterizzato da forti incertezze, il giudizio dell’agenzia di rating evidenzia la solidità dei conti pubblici, una crescita economica superiore alle previsioni e un mercato del lavoro che continua a registrare dati positivi.

Elementi che contribuiscono a rafforzare la credibilità dell’Italia sui mercati finanziari e nel quadro europeo.

Si tratta di una valutazione che riconosce la serietà dell’azione di governo e l’impostazione responsabile delle scelte economiche e di bilancio, orientate alla stabilità, allo sviluppo e al sostegno del tessuto produttivo.

Proseguire su questa linea è fondamentale per consolidare i risultati raggiunti e garantire condizioni favorevoli a investimenti, occupazione e crescita sostenibile”.

Lo dichiara Cristina Almici, deputato di Fratelli d’Italia.