FDI – FRATELLI D’ITALIA: «MILANO. DE CORATO (FDI), CON NUOVO DL SICUREZZA STOP ALIBI PER MAGISTRATURA. PREVENIRE TRAGEDIE COME ROZZANO È POSSIBILE»

“Ho appreso quanto accaduto la scorsa notte in un appartamento di Rozzano, uno dei Comuni più grandi del collegio che mi ha eletto alle politiche del 2022. Rivolgo innanzitutto la mia più sincera vicinanza ai familiari della vittima, una donna di settant’anni.

Si tratta di un fatto gravissimo che si sarebbe potuto, e dovuto, evitare. Purtroppo, una parte della Magistratura continua ad adottare approcci troppo leggeri e permissivi.

L’indiziato principale dell’omicidio, un 21enne di origine marocchina residente nell’appartamento in cui si è consumato il dramma, risulterebbe infatti già noto alle forze dell’ordine. Sono troppi i recidivi che continuano a circolare liberamente nelle nostre città e questa situazione deve finire al più presto.

Con le nuove misure più severe e stringenti che il Governo introdurrà con l’imminente Decreto Sicurezza, attualmente in discussione, la Magistratura non avrà più alibi per non contrastare con decisione questi gravi fenomeni. Ci aspettiamo un’applicazione rigorosa e tempestiva degli strumenti che verranno messi a disposizione.

Il messaggio politico e istituzionale deve essere chiaro: lo Stato non arretra”.

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.