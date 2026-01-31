SENATO DELLA REPUBBLICA * : «BIBBIA DI BORSO D’ESTE APERTA FINO ALLE 20, ULTIMA OCCASIONE PER AMMIRARE IL LIBRO PIÙ BELLO DEL MONDO»

18.00 - sabato 31 gennaio 2026

Ultimi giorni per ammirare la Bibbia di Borso d’Este: il Senato protrae alle ore 20 l’orario di apertura della mostra nei giorni 2, 3 e 4 febbraio

Sono gli ultimi giorni per poter ammirare di persona il “libro più bello del mondo”, come è stato definito.

La mostra della Bibbia di Borso d’Este chiuderà i battenti mercoledì 4 febbraio e il Senato della Repubblica, che la ospita nella propria Biblioteca, all’interno della Sala Capitolare di Palazzo della Minerva, ha deciso di prolungare l’orario di apertura fino alle ore 20 negli ultimi tre giorni – lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 febbraio – per consentire al maggior numero di persone di usufruire di un’occasione assolutamente eccezionale.

In passato, infatti, questo manoscritto è stato esposto al pubblico solo in rarissime occasioni e per la Capitale si tratta della prima volta, a cento anni di distanza dalla precedente esposizione nella città di Modena dove l’opera sta per tornare, nella Biblioteca Estense.

La chiusura era prevista per il 16 gennaio ed è stata prorogata al 4 febbraio a seguito del grande interesse manifestato dai visitatori: finora più di 15 mila cittadini e turisti hanno varcato il portone di Palazzo della Minerva per osservare da vicino un’opera che, realizzata tra il 1455 e il 1461, è considerata una delle massime espressioni dell’arte della miniatura.

Il 18 dicembre Sua Santità Papa Leone XIV ha onorato questa iniziativa con una visita privata.

La mostra è frutto della collaborazione tra Senato della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Gallerie Estensi, Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo, Istituto dell’Enciclopedia Treccani e Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede.

L’ingresso è libero tutti i giorni, a partire dalle ore 10.

Maggiori informazioni sono disponibili nelle pagine web che il Senato ha dedicato all’iniziativa e alla visita di Papa Leone XIV, raggiungibili anche dalla homepage www.senato.it.