APT VAL DI NON (TN) * CIASPOLATE D’INVERNO: «DAL 6/12 TRA NATURA, TRADIZIONE E CIELI STELLATI»

09.29 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Ciaspolate d’inverno in Val di Non: tra natura, tradizione e cieli stellati. Da sabato 6 dicembre tornano in Val di Non le ciaspolate diurne e notturne, da scegliere e prenotare comodamente online. Ogni weekend un’escursione diversa, sempre accompagnata da guide alpine esperte, e non mancheranno le suggestive cene al chiaro di luna, per vivere la magia della neve anche di notte.

Grazie anche a eventi di grande richiamo come La Ciaspolada, che ogni anno porta in Alta Val di Non migliaia di partecipanti, le “racchette da neve” hanno saputo trasformarsi da semplice mezzo di spostamento in un’autentica esperienza di svago.

Oggi rappresentano la naturale continuazione invernale dell’escursionismo estivo: un modo per vivere la montagna, socializzare e immergersi nella natura.

Le escursioni con le ciaspole sono l’alternativa ideale per chi ama i paesaggi innevati, la quiete e le tradizioni di un tempo. “Ciaspolare”, ovvero camminare sulla neve con le racchette, è ormai un’attività sempre più apprezzata, che permette anche a chi non scia di godersi la montagna durante la stagione invernale.

Con ApT Val di Non ritornano le escursioni con le ciaspole in compagnia delle guide alpine Cristian e Giorgio.

Ogni fine settimana, a partire da sabato 6 dicembre, l’appuntamento con le racchette da neve è fisso: si parte alle 9:30, con la guida che accompagna i partecipanti per tutta la durata dell’escursione e, quando possibile, anche per un pranzo in malga.

Durante le festività natalizie, il calendario (consultabile su visitvaldinon.it) si arricchisce di appuntamenti.

Le ciaspolate in notturna partono alle 17 e conducono verso malghe o rifugi dove è possibile fermarsi a cena, in alcune occasioni organizzata direttamente dai gestori per concludere l’esperienza nel modo più autentico e conviviale.

Gli itinerari proposti sono adatti anche a chi indossa le ciaspole per la prima volta: la presenza costante di una guida alpina garantisce sicurezza, serenità e la possibilità di scoprire la montagna in tutto il suo fascino invernale.

GLI ITINERARI

I percorsi sono 7, 4 di questi si svolgono sia di giorno che in notturna e portano nei luoghi più spettacolari da vedere in inverno in Val di Non:

– Anello tra le malghe Cloz e Revò nel Gruppo delle Maddalene

– Anello nei dintorni di Malga Castrin nel Gruppo delle Maddalene

– Anello alle pendici del Corno di Tres

– Anello al Lago di Tret

– Facile salita verso il Monte Penegal

– Anello alle pendici del Monte Luco

– Alle pendici del Monte Roen con salita al Monte Lira

–

CIASPOLATE IN NOTTURNA

– Ciaspolata in notturna al Lago di Tret

– Ciaspolata in notturna alle pendici del Corno di Tres

– Ciaspolata in notturna verso il Monte Penegal

– Ciaspolata in notturna con cena al chiaro di luna: tra le malghe di Cloz e Revò

– Ciaspolata in notturna con cena al chiaro di luna: al Corno di Tres

– New! Ciaspolata in notturna con cena al chiaro di luna: al Monte Penegal

I percorsi mediamente hanno un dislivello di 300 metri e un tempo di percorrenza di circa 3 ore. Sono alla portata di tutti e comunque le guide alpine adattano sempre l’itinerario ai desideri e alle capacità dei partecipanti.

E SE LA NEVE NON C’E’?

Nessun problema, Questi percorsi sono belli da fare anche senza neve!

Capita che ci sia un inverno asciutto e senza precipitazioni. L’ambiente in montagna assomiglia a quello autunnale ma con una marcia in più: il ghiaccio! La temperatura sotto lo zero congela perfettamente la superficie dei laghi da poterci pattinare sopra e trasforma i torrenti in sculture di ghiaccio sorprendenti.

In questa situazione rara e affascinante le guide alpine invece delle racchette da neve forniranno dei piccoli ramponcini, chiamati anche “catenelle”, adatti a ogni tipo di scarpone, per camminare in sicurezza.

CENA AL CHIARO DI LUNA

Anche il palato vuole la sua parte, e allora anche quest’anno verranno proposte le “Cene al chiaro di Luna”, per degustare i piatti della tradizione come i tipici “tortei de patate” in alta quota, immersi nelle suggestioni del paesaggio notturno innevato e avvolti dal calore dei rifugi di montagna.

Sulla pagina https://www.visitvaldinon.it/it/attivita/ogni-weekend-una-ciaspolata-con-la-guida-alpina-scegli-e-prenota-online#come-prenotare è possibile consultare il calendario, scoprire gli itinerari e prenotare online!