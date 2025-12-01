APT ALPE CIMBRA (TN) * “4ALL – LA NEVE SENZA BARRIERE“: «AL VIA LA STAGIONE INVERNALE ALL’INSEGNA DELL’INCLUSIONE, CON UN CALENDARIO RICCO DI APPUNTAMENTI»

09.03 - lunedì 1 dicembre 2025

L’Alpe Cimbra conferma il suo impegno per un turismo accessibile e inclusivo. L’Alpe Cimbra di Folgaria, Lavarone, Luserna e Vigolana si prepara a una stagione invernale all’insegna dell’inclusione, con un calendario ricco di appuntamenti dedicati allo sport paralimpico, alla condivisione e alla scoperta della montagna senza barriere.

Il progetto “Alpe Cimbra 4All – La Neve Senza Barriere” rappresenta la concreta testimonianza di un territorio che crede nello sport come strumento di crescita, benessere e integrazione.

Eventi stagione 2025/2026

Dal 9 al 13 dicembre e dal 14 al 18 dicembre, l’Alpe Cimbra ospiterà i raduni invernali CIP Emilia-Romagna e CIP Veneto, momenti fondamentali di preparazione per gli atleti paralimpici in vista della stagione agonistica.

Nel nuovo anno, dal 15 al 17 gennaio, prenderà il via SKIGAST 2026 – 1° turno, seguito dal 16 al 18 gennaio dalla 1ª Tappa di Coppa Italia FISDIR Ski Race Cup (www.fisdirskiracecup.org), evento di rilievo nazionale che vedrà protagonisti gli atleti con disabilità intellettivo-relazionale.

Dal 2 al 4 febbraio, torna l’appuntamento con “La Neve non fa Distinzioni” INSIEME PER ABBATTERE LE BARRIERE

NELL’ACCESSIBILITÀ ALLO SPORT (www.gillette.it/it-it/bomber-vs-king), progetto che unisce sport, solidarietà e comunicazione inclusiva. Questa iniziativa fa parte del programma “Campioni ogni giorno” di Procter & Gamble (P&G), partner globale dei Comitati Olimpici e Paralimpici Internazionali. Questo programma include una serie di azioni concrete lanciate in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 per promuovere e facilitare l’accesso allo sport per i giovani con disabilità in Italia. L’obiettivo è incoraggiare uno stile di vita sano, favorire l’inclusione e la socializzazione, e sostenere lo sviluppo del Movimento Paralimpico nel paese.

E da Domenica 1 Febbraio all’8 febbraio scende in pista Freerider Ski Tour: “Il nostro percorso – racconta Nicola Busata – è iniziato da chi, Maestro o sciatore, si è ritrovato a dover rivedere la propria vita da seduto a causa di una malattia o un incidente, determinati nel non perdere la passione per lo sci e la pratica sportiva in generale.

A marzo, doppio appuntamento: dal 5 al 7 marzo con il 2° turno di SKIGAST 2026, e il 14 e 15 marzo X COLOR TOUR. Protagonisti del weekend saranno infatti i bambini e i ragazzi della Onlus veronese Continuando a Crescere che, in collaborazione con “I Bambini delle Fate”, si occupa di attività di inclusione per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Rossignol X-Color Tour sarà comunque aperta a tutti, e in più offrirà la possibilità di provare i migliori sci del marchio del galletto.

Oltre i limiti: Beyond Human Potential

Sotto il motto “Beyond Human Potential”, l’Alpe Cimbra si afferma come destinazione d’eccellenza per l’inclusione sulla neve. Un progetto pionieristico di ricerca e sperimentazione applicata allo sport adattato scendere in pista per far sciare autonomamente in piedi sulla neve un atleta con lesione midollare completa. Beyond Human Potential, un progetto che unisce

neuroscienza, tecnologia e sport con un obiettivo chiaro: permettere a Michel Roccati, atleta con lesione midollare completa, di tornare a sciare in posizione eretta. L’Alpe Cimbra in Trentino con le piste della skiarea Folgaria Lavarone diventerà per la stagione 2025/2026 il luogo in cui Beyond Human Potential-la sfida che unisce prenderà vita.

Un impegno condiviso

“Alpe Cimbra 4All” è il risultato della collaborazione tra APT Alpe Cimbra, Comitato Italiano Paralimpico, FISDIR, associazioni sportive, enti locali e partner privati. Un progetto che valorizza il territorio trentino come modello di accoglienza, sport e sostenibilità sociale, dove la neve diventa un terreno comune per tutti.