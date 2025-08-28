PAT * MALTEMPO: «ALLERTA GIALLA, ATTESE PRECIPITAZIONI INTENSE CON PICCHI FINO A 10 CENTIMETRI»

16.31 - giovedì 28 agosto 2025

Il Trentino è interessato da masse d’aria umide e instabili provenienti da sudovest, che nelle prossime ore porteranno un marcato peggioramento delle condizioni meteo.

In particolare tra questa sera e la prossima notte sono attese precipitazioni diffuse e a tratti persistenti, localmente anche a carattere temporalesco intenso.

Entro la serata di domani sono previsti mediamente tra i 40 e gli 80 millimetri di pioggia, con punte che in alcune zone potrebbero superare i 100 millimetri.

Le precipitazioni potranno raggiungere intensità orarie pari a 30-40 millimetri o più.

I temporali tenderanno a muoversi velocemente verso nordest, con la possibilità di formazioni di sistemi convettivi quasi lineari (QLCS) orientati sudovest-nordest.

Oltre alle piogge intense, sono possibili forti raffiche di vento, fulminazioni e grandine.

La giornata di sabato sarà ancora instabile, soprattutto al mattino e nelle ore centrali, mentre per domenica è atteso un temporaneo miglioramento.

Lo comunica Meteotrentino.

Si ricorda che fino alla mezzanotte di domani – venerdì 29 agosto – è attiva su tutto il territorio provinciale l’allerta gialla per temporali e precipitazioni intense, emessa dal Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna.

I corsi d’acqua sono costantemente monitorati dai servizi competenti e, a titolo precauzionale, è prevista l’installazione delle reti di contenimento di eventuale materiale alla foce del Sarca.

Si raccomanda di adottare comportamenti prudenti: prestare attenzione alle condizioni delle strade, cercare riparo in caso di necessità ed evitare luoghi che possano presentare situazioni di pericolo.

È importante non avvicinarsi ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili prossime agli alvei, ai sottopassaggi, alle rampe e ai versanti a rischio di smottamenti.

Si invita inoltre a mettere al sicuro oggetti che potrebbero essere trasportati dal vento, a non sostare sotto alberi, impalcature, cartelli o coperture instabili e ad evitare aree dove potrebbero svilupparsi incendi a seguito di fulminazioni.

In caso di emergenza va contattato il numero unico 112.

Per i Comuni del Primiero è attivo il numero verde 800 112000.