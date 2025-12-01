CARABINIERI – TRENTO * VALSUGANA: «DEVE SCONTARE UNA PENA DEFINITIVA, ARRESTATO»

08.54 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

Qualche giorno fa, i Carabinieri della Stazione di Baselga di Pinè hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Trento, a carico di un uomo residente in Valsugana.

Lo stesso beneficiava della sospensione condizionale della pena, per essere stato già condannato in via definitiva per vari reati – tra cui furti in abitazione, furti in esercizi commerciali e atti persecutori – commessi negli ultimi anni in varie località della Valsugana e dell’Altopiano di Pinè.

Un’ultima ed ulteriore sentenza di condanna, divenuta definitiva, ha portato alla revoca di tale beneficio, e per lui si sono aperte le porte del carcere dove sconterà poco più di un anno e quattro mesi di reclusione. I Carabinieri lo hanno rintracciato presso il proprio domicilio e successivamente ristretto presso la Casa Circondariale di Trento.