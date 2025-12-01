CARABINIERI NAS – TRENTO * CONTROLLI NEGLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE «ACCERTATE 6 INFRAZIONI AMMINISTRATIVE, SEQUESTRATI 38 KG DI ALIMENTI NON CONFORMI»

08.32 - lunedì 1 dicembre 2025

Controlli del NAS di Trento negli esercizi di ristorazione nel fine settimana: accertate n. 6 infrazioni amministrative e sequestrati kg. 38 di alimenti non conformi.

Nel corso dell’ultima settimana, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Trento hanno effettuato un’operazione di controllo mirata alla tutela della sicurezza alimentare ed alla corretta informazione ai consumatori.

L’attività ispettiva ha riguardato complessivamente n. 8 esercizi della ristorazione (hotels, ristoranti, pizzerie, bar) presenti sul territorio provinciale. Nel corso delle verifiche sono state accertate n. 6 infrazioni amministrative per irregolarità nella gestione degli alimenti, nei requisiti igienico-sanitari delle strutture e nella corretta indicazione degli allergeni nei menù.

Durante i controlli inoltre, i militari hanno individuato e sequestrato kg. 38 di alimenti vari recanti data di scadenza oltrepassata e quindi non idonei al consumo.

In particolare:

‒ presso un ristorante della Valsugana sono stati sequestrati 20 kg. di alimenti vari decorsi di validità ed al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di Euro 2000, per omessa applicazione delle procedure del piano HACCP;

‒ presso un hotel del capoluogo sono stati altresi sequestrati 18 kg. di alimenti vari decorsi di validità ed al titolare sono state comminate due sanzioni amministrative del valore complessivo di Euro 3000, per omessa applicazione delle procedure del piano HACCP e per carenze igienico-sanitarie della struttura;

‒ presso un ristorante del capoluogo, l’OSA è stato sanzionato con due sanzioni del valore complessivo di Euro 7.000, per carenze igienico-sanitarie della struttura e per la mancata indicazione degli allergeni sulle pietanze proposte al pubblico;

‒ presso una pizzeria, sempre del capoluogo, è stata comminata al titolare una sanzione di Euro 6,000 per omessa indicazione degli allergeni sulle pietanze proposte al pubblico.

I controlli rientrano nel quadro delle attività periodiche volte a garantire la tutela della salute pubblica, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la trasparenza delle informazioni fornite ai clienti, con particolare riferimento agli allergeni, la cui mancata indicazione può esporre i consumatori a rischi anche gravi.