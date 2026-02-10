Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «DE PRIAMO (FDI): APPROVAZIONE LEGGE SUI CAMMINI: TERRITORI E COMUNITÀ, SCELTA STRATEGICA PER IL PAESE»

19.45 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“L’approvazione definitiva della Legge sui cammini è un passo importante per valorizzare quelli che non sono soltanto itinerari spirituali o turistici, ma una leva strategica di sviluppo per il Paese. Percorsi che intrecciano storia, ambiente e comunità, capaci di generare valore culturale, sociale ed economico nei territori che attraversano.

Il crescente interesse per il turismo lento conferma una domanda di esperienze autentiche, sostenibili e legate ai luoghi. In questo contesto si inserisce l’emendamento, a mia prima firma e inserito nel provvedimento oggi approvato, che valorizza i cammini urbani riconosciuti dalle Città metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale, colmando un vuoto normativo e riconoscendo percorsi radicati nella vita delle Comunità.

Una scelta che guarda alla storia del passato, risponde alle esigenze del presente e apre prospettive per il futuro, rafforzando un modello di sviluppo che mette al centro le persone, il territorio e la qualità del tempo”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.

