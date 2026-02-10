FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «FOIBE, DE CORATO: ANCORA OGGI TROPPI GIUSTIFICAZIONISMI»

16.15 - martedì 10 febbraio 2026

“Per troppi anni la tragedia vissuta da migliaia di italiani è stata silenziata dal mainstream, omessa dai canali di informazione e minimizzata da una precisa area politica connivente.

Ancora oggi, purtroppo, si assiste ad inaccettabili giustificazionismi che insultano la memoria collettiva.

A Cassano D’Adda, alla manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale, ho omaggiato i Martiri delle Foibe e gli esuli giuliano-dalmati, barbaramente uccisi e costretti all’esodo, dai comunisti titini, con la complicità di quelli italiani.

Grazie a Fratelli d’Italia, nel Febbraio 2024, è stato votato in Commissione Affari Costituzionali di cui il sottoscritto è vice Presidente, il testo unificato della Proposta di Fdi che consentirà la revoca dell’onorificenza concessa dallo Stato italiano nel 1970 a Josip Broz, peggio noto come Tito.

Al cippo commemorativo di Cassano presso il Parco di via Leopardi, ero al fianco dell’Europarlamentare di Fdi Mantovani, del Presidente del Consiglio di Cassano Albano, del Presidente Provinciale Fdi Villani e di altre Autorità e Istituzioni locali.

Successivamente, a Milano, ho reso omaggio a Norma Cossetto nei giardini a Lei intitolati in zona piazzale Lodi mentre questa sera, in ricordo dei Martiri delle Foibe, parteciperò alla fiaccolata organizzata da Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale e Azione Studentesca in via Einstein 6.

La mia presenza in questi luoghi è un omaggio agli oltre 10mila italiani tristemente infoibati dai partigiani comunisti di Tito”.