News immediate,
non mediate!
COMUNE DI MERANO * «LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA PARROCCHIA, SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA PER I RESIDENTI»

16.08 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

A causa di lavori di asfaltatura, dal 2 al 13 marzo – dalle ore 7:30 alle ore 18 – sarà in vigore in via Parrocchia (dal civico 4 fino all’incrocio con via Roma) il senso unico alternato e il divieto di sosta con rimozione forzata.

L’accesso pedonale e veicolare dei residenti sarà garantito in base allo stato di avanzamento dei lavori.

