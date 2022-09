URZÌ (FDI) * ELEZIONI: “ A TRENTO DISTURBATORI LASCIATI LIBERI DI CONTESTARE GIORGIA MELONI, È GRAVE E VOGLIAMO LA VERITÀ “

11.43 - lunedì 19 settembre 2022

Urzì FDI. La gravità della presenza indisturbata dei contestatori di Meloni al comizio di Trento – vogliamo la verità.

ADESSO PRETENDIAMO DI SAPERE PERCHÉ I DISTURBATORI DI MELONI A TRENTO SIANO STATI LASCIATI LIBERI DI PROVOCARE IN CERCA DI RISSA DURANTE UN COMIZIO ELETTORALE! C’ERA L’ORDINE DI NON INTERVENIRE?

Lo avevamo denunciato: come è stato possibile che, nonostante un comizio di leader di partito in predicato di diventare presidente del Consiglio come Giorgia Meloni, la Questura di Trento abbia ammesso una contromanifestazione sulla stessa piazza prenotata da Fratelli d’Italia da provocatori che hanno inscenato urla, canti e insulti verso il nostro palco senza che nessuna fra le forze dell’ordine (presenti peraltro in massa) muovesse un dito? Qualcuno ha dato l’ordine di lasciare disturbare? Anzi, i video di Repubblica hanno dimostrato che ad essere allontanati per essere poi identificati sono stati, invece dei disturbatori, degli innocui cittadini che chiedevano calorosamente di non disturbare il comizio in corso per potere sentire quello che Meloni stava dicendo.

Ora, dopo il ripetersi di questi episodi in tante altre piazze d’Italia, denunciato da Giorgia Meloni, ci chiediamo come il Ministero degli interni di Lamorgese intenda l’ordine pubblico e se siano state impartite disposizioni di non intervenire durante le contestazioni organizzate in fotocopia in tutta Italia ai comizi di Giorgia Meloni. Se qualcuno avesse, in una di queste piazze, tentato di ripristinare l’ordine e il rispetto di una regolare manifestazione elettorale e fosse scoppiato qualche disordine, scommettiamo che ci sarebbe stato qualcuno pronto a scaricare sul popolo della destra le solite accuse di squadrismo? Pretendiamo di sapere perché anche a Trento sia stata permessa, o almeno tollerata, dalla Questura una contromanifestazione di provocatori in una piazza regolarmente prenotata da Fratelli D’Italia, e se ci sia stata una disposizione del Ministero degli Interni perché questo accadesse.

Ecco la denuncia di Giorgia Meloni e i fatti di Trento: https://we.tl/t-DGNeG68G90

*

Commissario provinciale Trentino FdI – Coordinatore regionale Trentino Alto Adige FdI