URZÌ (FDI) * CARNIVORI TRENTINO: « NO A SOLUZIONI DEMAGOGICHE LA POPOLAZIONE VA DIFESA, L’ORSO ALPINO NON È L’INNOCUO MARSICANO »

19.52 - giovedì 21 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Fratelli d’Italia ha votato oggi convintamente in Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia della Camera per la tutela della mite specie di orso marsicano insediata in Abruzzo (da sempre, non importata come nel caso di Life Ursus in Trentino) e fortemente a rischio di estinzione, ed allo stesso tempo ha posto un severissimo monito in sede istituzionale sul dovere di intervento sull’orso alpino per limitarne la sempre più pericolosa diffusione in ambiti fortemente antropizzati con conseguenze drammatiche per quanto riguarda la sicurezza delle persone e per la solidità delle imprese economiche insediate in quei territori.

Il caso di Andrea Papi ucciso da un orso è stato significativo di questa condizione di incertezza e insicurezza che vivono le popolazioni nell’ambito di diffusione ormai endemica dell’orso alpino.

FDI ancora una volta si è dimostrata affrontare di petto i problemi, di serietà, cuore ma anche rispetto della scienza: si tutela l’orso marsicano, notoriamente mite e non aggressivo, e che è fra le specie effettivamente a rischio di estinzione a livello europeo, e con la stessa determinazione si rivendica il diritto di intervenire con tutti gli strumenti, anche quelli più radicali, per contenere una diffusione pericolosa dell’orso alpino in territori in cui la coesistenza con le popolazioni locali ha dimostrato di dover essere governata e non subita.

Non c’è spazio in Trentino ed in Alto Adige per fare filosofia. C’è bisogno di interventi decisi per arginare i rischi per la popolazione. Così come in Abruzzo c’è bisogno di creare le condizioni di sopravvivenza di una innocua specie in via di estinzione.

*

Alessandro Urzì, coordinatore regionale FDI Trentino alto Adige