URZÌ (FDI) * AMMINISTRATIVE PAT: « L’ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO PASSA IL TESTIMONE, DA MIRELLA GUARNIERI AD ALESSANDRO IURLARO »

16.26 - mercoledì 11 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La organizzazione di Fratelli d’Italia in piena campagna elettorale si è ristrutturata per essere all’altezza della sfida del partito per le elezioni del 22 ottobre. La responsabile organizzativa del partito in sede regionale, Mirella Guarnieri, che ora concorrerà alle prossime elezioni come candidata della Val di Sole e Rabbi per l’elezione del nuovo consiglio provinciale, correttamente ha rimesso il proprio mandato nelle mani del coordinatore regionale per scongiurare ogni conflitto di competenza, e ciò dopo un anno di intenso e proficuo lavoro che ha accompagnato la fase di strutturazione del partito in sede locale e per il tesseramento.

Ringraziando Mirella Guarnieri ho consegnato il testimone ad Alessandro Iurlaro che non essendo candidato ha potuto affiancare tutta la struttura di FdI nella la fase più complessa della organizzazione degli eventi. Ad entrambi va il mio ringraziamento e l’apprezzamento per lo stile dell’impegno al servizio del partito e della sua missione politica.

*

Alessandro Urzì

Coordinatore regionale del Trentino Alto Adige