UIL FPL ENTI LOCALI * CONTRATTO COLLETTIVO 2019-2021: TOMASI, « ACCELERARE NELLA STESURA DEL RINNOVO, DOVRANNO CONTENERE LE RISORSE PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI »

18.52 - giovedì 3 marzo 2022

Si è tenuto ieri pomeriggio un incontro politico, presente l’Assessore Spinelli, sulle direttive contrattuali per i rinnovi dei contratti collettivi del pubblico impiego trentino.

Dopo l’approvazione della Legge di Stabilità provinciale per il 2022, che conteneva i finanziamenti contrattuali, e il cambio dei vertici di Apran, la Giunta dovrà procedere con le direttive per i rinnovi; giusto nell’incontro di ieri ci hanno comunicato che tali direttive, necessarie per l’avvio degli incontri, saranno deliberati durante il mese di marzo e quindi ad aprile comincerà il lavoro contrattuale.

Necessario accelerare nella stesura dei testi del rinnovo, che dovranno contenere, oltre agli aumenti del 4% come concordato, le risorse necessarie per le progressioni orizzontali e le partite ad oggi aperte (smart working e equiparazione delle retribuzioni del personale sanitario).

In merito al “lavoro agile” il tavolo delle Autonomie Locali è già al lavoro e procederà con la trattativa domani (venerdì 4 marzo); l’intenzione su questo argomento è di raggiungere un accordo quanto prima, per rendere questo strumento non più emergenziale ma una modalità organizzativa ordinaria nei prossimi mesi.

Sulla questione invece dell’equiparazione tra le retribuzioni di OSS e Infermieri tra Azienda sanitaria e APSP le risorse sono già dedicate ma dobbiamo destinarle alle specifiche indennità.

Quello che come UIL FPL Enti Locali abbiamo sottolineato è la necessità di procedere velocemente alla chiusura del contratto 2019-2021, già abbondantemente scaduto, intervenendo su retribuzioni e progressioni, e prendersi poi del tempo per la revisione dell’Ordinamento professionale, sul quale stanno già lavorando anche a livello nazionale, e il finanziamento del triennio 2022-2024.

Dal canto suo l’Assessore Spinelli, ha ribadito che, se le risorse non saranno sufficienti, c’è l’impegno di trovare un finanziamento aggiuntivo già nel prossimo Assestamento di Bilancio che verrà approvato a luglio.

La UIL FPL Enti Locali ha già raccolto le osservazioni dei propri iscritti al testo contrattuale vigente, e le invierà quanto prima all’Apran come proposta per il rinnovo.

Siamo quindi pronti alla discussione contrattuale.

La Segretaria Prov.le

UIL FPL Enti Locali

Marcella Tomasi