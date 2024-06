TRENTINO MUSIC ARENA * SHOW RAP E TRAP: “ CON, NERISSIMA SERPE – PAPA V – SILENT BOB – SICK BUDD – TONY BOY”

22.18 - giovedì 13 giugno 2024

Ultimo giorno di musica e spettacolo alla Trentino Music Arena con la musica degli artisti emergenti più interessanti della nuova scena rap italiana: NERISSIMA SERPE, PAPA V, SILENT BOB E SICK BUDD, TONY BOY.

Un’Arena, quella di oggi, che ha chiamato a raccolta giovani e giovanissimi.

Cancelli aperti dalle 18.00. Dopo la prima trance di ieri, sono tornati i casting per l’ “EUROPEAN VOICE & SOUND” a cura di Nove Eventi. Sul palco si sono esibiti artisti di ogni età. In giuria ancora il cantante, compositore, autore e produttore discografico Giancarlo Prandelli e la vicepresidente del Centro Culturale Santa Chiara, Sandra Matuella.

“ Il Festival – ha ricordato Prandelli – è rivolto a cantanti e musicisti dai 14 anni in su e si suddivide in due categorie: Best Vocal Performance (BVP) e Best Instrumental Performance (BIP). L’obiettivo del festival è formare nuovi talenti, introdurli nel mondo della musica permettendo loro di emergere attraverso l’assegnazione di premi che riconoscano i meriti personali e artistici”.

Prandelli si è poi esibito sul palco con la cantante Dəva di cui è produttore discografico. Ospite musicale anche il cantautore Ruggero Ricci, che con la sua “Limonata” ha fatto ballare tutti. “Un pezzo fresco, perfetto per l’estate che parla anche di temi importanti come l’ambiente e la sostenibilità” ha detto Ricci, presentando il suo pezzo.

Così la giurata Sandra Matuella: “La Trentino Music Arena è giovane e vuole accogliere i giovani, non solo con la musica ma anche con questi contest che promuovono e sostengono tanti talenti. E’ stata inaugurata con un grande come Vasco Rossi e l’augurio è che tenga a battesimo anche tanti altri artisti a cui auguriamo successo e fortuna”.

Poi via libera alle nuove tendenze musicali di trap e rap.

NERISSIMA SERPE e PAPA V, insieme sul palco, hanno cantato le loro hit-feat: Responsabile, Cobra Pitonato Metà, Tommaso, Squalo assassino, Walter White, Le bambine fanno oh, Non la sopporto, Monopolio, Mattone, Apparecchiato.

A seguire SILENT BOB E SICK BUDD con: Anche la luna, Pezzi di strada, T10/ Potevamo, L’alcol, Grazie addio, Stato di ebbrezza, Ak, Mamma ho l’ansia, Bimbo, Gucci Falsa, PLD, Vedova Nera, Autostrada, Lei è, Sab, I miei ciò, Piove ancora, Sotto controllo, Zitta.

E ancora, TONY BOY con: Hard, Turbo; la hit 6 del Mattino, Leanin, Guai, Diretto al Top, Syrup, Dentro la mia testa, Come mi guardi, Preise the Lord, Respiro, I miss u, Non è facile. Immancabili Pezzi che cadono e Victoria.

Con questa giornata si è chiusa la seconda edizione della TRENTINO SPETTACOLO E MUSICA. Saltato per maltempo il concerto di ieri di Drillionaire, ancora è da definire quando ci sarà la data di recupero.

Intanto i possessori di un abbonamento della Trentino Spettacolo e Musica e/o del biglietto della giornata di ieri, potranno usufruire di una giornata omaggio a scelta al Drip Festival di agosto presentando l’abbonamento o il biglietto della giornata del 12 giugno in biglietteria.

L’appuntamento con i festival adesso è per l’11-12-13 luglio quando si terrà la seconda edizione del “TRENTINO LOVE FEST | CHARITY EVENT”. Si partirà al pomeriggio con i contest festival. Attesi ARIETE, MECNA (giovedì 11 luglio); FABRIZIO MORO, IL TRE (venerdì 12 luglio); KELLY JOYCE, MARGHERITA VICARIO, SANTI FRANCESI (sabato 13 luglio).