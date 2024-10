A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: “ CONQUISTATO L’11MO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO, AL BRIAMASCO FINISCE 1-1 CON LA VIRTUS VERONA”

23.04 - martedì 29 ottobre 2024

Il Trento conquista l’undicesimo risultato utile consecutivo: al Briamasco finisce 1-1 con la Virtus Verona.

Nella dodicesima giornata di Serie C Now i Gialloblù pareggiano 1-1 contro la Virtus Verona. Per i veronesi a segno Metlika mentre per i trentini Anastasia. Sabato 2 novembre alle ore 17.30 il Trento affronterà l’Alcione Milano nel tredicesimo turno di campionato di Serie C Now.

Nella dodicesima giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Briamasco, il Trento gioca una buonissima gara e pareggia 1-1 contro la Virtus Verona. Per gli ospiti a segno Metlika mentre per il Trento pareggia su rigore Anastasia. Cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Kassama, Cappelletti e Fini.

In mezzo al campo agiscono Vallarelli, Aucelli e Giannotti mentre in attacco Anastasia, Petrovic e Disanto. La prima azione pericolosa della partita è di marca ospite con la conclusione di Caia sulla quale interviene prontamente Kassama. La risposta dei padroni di casa non tarda ad arrivare. E si concretizza al 14’ con il tiro di Giannotti.

Trascorrono appena tre giri di lancette e ci provano in rapida sequenza prima Anastasia, poi Disanto e Vallarelli ma il punteggio rimane invariato. Cinque minuti più tardi è invece Kassama a provarci di testa con la sfera che si spegne tra le braccia di Sibi. Il Trento spinge con continuità e alla mezz’ora va vicinissimo alla rete con la deviazione ravvicinata di Vallarelli.

Al 42’ è invece Giannotti a provarci con un tiro a giro trovando però la perfetta deviazione di Sibi. Nella ripresa è sempre il Trento a rendersi pericoloso ma è la Virtus Verona a sbloccare il match al 63’ grazie alla conclusione di Metlika che trova la via della rete per effetto della deviazione determinante di Fini che beffa Barlocco e porta avanti i suoi.

Al 71’ arriva invece il meritatissimo pareggio grazie alla precisa trasformazione del penalty da parte di Anastasia che spiazza Sibi e riporta in equilibrio il match. All’81’ è la squadra di Fresco a calciare verso lo specchio locale con l’ottima risposta di Barlocco. Sette minuti più tardi è invece Di Cosmo a tentare la conclusione trovando però l’ottima risposta dell’estremo difensore ospite. Dopo cinque minuti di recupero, la sfida termina dunque sul punteggio di 1-1. Gli aquilotti salgono così a quota diciannove punti, al quinto posto in graduatoria in coabitazione con Renate e Feralpisalò.

Il prossimo appuntamento per il Trento sarà sabato 2 ottobre alle ore 17.30 allo Stadio Breda contro l’Alcione Milano, sfida valida per il tredicesimo turno di campionato di Serie C Now.

TABELLINO.

A.C. TRENTO 1921 – VIRTUS VERONA 1-1 (0-0)

RETI: 18’st Metlika, 26’st Anastasia (rig)

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Frosinini, Kassama (38’st Barison), Cappelletti, Fini; Vallarelli (22’st Di Cosmo), Aucelli, Giannotti; Anastasia, Petrovic (31’st Di Carmine), Disanto (22’st Ghillani). A disposizione: Santer, Tommasi, Ruffato, Puzic, Sangalli, Zanon, Vitturini, Uez, Rada. Allenatore: Luca Tabbiani

VIRTUS VERONA (5-3-2): Sibi; Calabrese (25’st Amadio), Daffara, Toffanin, Munaretti, Rigo (25’st Ronco); Gatti, Rispoli (25’st Zarpellon), Metlika; Caia (14’st Mehic), De Marchi (37’st Gomez). A disposizione: Zecchin, Fortin, Alfonso, Catena, Contini, Filippi, Pagliuca, Cuel, Cielo, Fiori. Allenatore: Luigi Fresco

ARBITRO: Fabrizio Pacella della Sezione di Roma2

ASSISTENTI: Daniele Antonicelli di Milano e Fabio D’Ettorre di Lanciano

QUARTO UFFICIALE: Andrea Scarano di Seregno

NOTE: pomeriggio sereno, temperatura attorno ai 20°. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 6’st Cappelletti, 9’st Metlika, 16’st Rigo, 94’st Frosinini. Recupero: 0’+5’. Totale spettatori: 1400 circa.

INTERVISTE.

LUCA TABBIANI

«Partiamo dall’aspetto positivo che è sicuramente quello di essere riusciti ad allungare ulteriormente la striscia positiva. Ora le gare senza sconfitte sono undici. E di questo dobbiamo essere felici. Oggi è ovvio che c’è un po’ di dispiacere perché, uscire con un pareggio dopo aver fatto un’altra gara così importante, ci dispiace. È giusto rimarcare però la prestazione dei ragazzi, dal punto di vista tecnico e dell’atteggiamento. La squadra ci ha provato sino alla fine, senza mai mollare, e questo è un aspetto importante per un allenatore. È difficile trovare un aspetto negativo nella prestazione odierna. Ciò che è importante è riuscire a mantenere questo atteggiamento anche nel corso delle prossime gare. Quando si creano così tante occasioni ma non si concretizzano, rimane un po’ di amaro in bocca. Ma non dobbiamo pensarci. Oggi, pur essendo passati in svantaggio, la squadra ha continuato a giocare ed è riuscita a riprenderla. Non è un aspetto da sottovalutare. Dobbiamo migliorare sottoporta ma la strada è quella giusta».



EMANUELE ANASTASIA

«Sono contento per aver segnato la rete del pareggio che è anche la mia prima in campionato. Oggi c’è un po’ di amarezza perché ci tenevamo a vincere davanti ai tanti tifosi accorsi allo Stadio Briamasco. Purtroppo non ci siamo riusciti. Dobbiamo comunque essere felici di come abbiamo giocato. La squadra ha approcciato alla gara nel modo giusto. Poi ha subito una rete ma non si è scomposta, anzi ha continuato a giocare e ha trovato il pareggio. Abbiamo poi avuto anche diverse occasioni per vincerla ma alla fine non ci siamo riusciti. Peccato. Questo è l’undicesimo risultato utile consecutivo. Il fatto di essere riusciti a recuperare un’altra partita deve essere una nota di merito in nostro favore perché vuol dire che questo è un gruppo sano e solido. Sabato ci sarà già un’altra partita. Vogliamo farci trovare pronti e continuare a fare bene».



*

LINK FOTO (Credits Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921)

https://drive.google.com/drive/folders/1JeubHVia6bkQmyhPIE1uITh02lQ1q7aK?usp=share_link

