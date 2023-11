TRENTINO MARKETING * “ARTIGIANO IN FIERA 2023“: « 34 AZIENDE CON I CONSORZI AGROALIMENTARI, PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI A MARCHIO “QUALITÀ TRENTINO“ »

18.19 - giovedì 30 novembre 2023

Cresce l’interesse delle Aziende trentine a partecipare a questo importante appuntamento: in 34 quest’anno nello stand del Trentino accanto ai Consorzi dell’agroalimentare con i prodotti a Marchio Qualità Trentino. Il pubblico avrà la possibilità di acquistare, vedere prodotti artigianali provenienti da tutto il mondo, originali e di primissima qualità. Riconfermata anche la presenza dei Cori trentini. Dal 2 al 10 dicembre negli spazi di Fieramilano a Rho l’edizione n. 27

Dal 2 al 10 dicembre L’Artigiano in Fiera ritorna all’interno degli spazi espositivi di Fieramilano a Rho-Pero. A questa vetrina internazionale dell’artigianato di qualità, che giunge alla 27a edizione e dove oggetti, creazioni si possono non solo ammirare, ma anche acquistare, non mancherà la presenza numerosa degli artigiani trentini con i loro manufatti artistici e selezionati prodotti dell’agroalimentare.

Lo stand del Trentino, uno spazio di circa 1.300 mq nel Padiglione 1, all’ingresso della Porta Est della fiera, curato da Trentino Marketing e Trentino Sviluppo in collaborazione con Associazione Artigiani e piccole imprese del Trentino e Servizio artigianato e commercio della Provincia Autonoma di Trento, accoglierà 34 aziende per un’ampia proposta di prodotti. Vi sarà anche uno spazio istituzionale per la promozione del territorio che vedrà, oltre a Trentino Marketing, due desk dedicati: uno allo Skirama Dolomiti Adamello-Brenta, con le proposte turistiche di tutti i suoi ambiti, e un secondo riservato alle APT Val di Fiemme – Val di Cembra e Val di Fassa.

Presenti anche i principali consorzi dell’agroalimentare con i prodotti del territorio e in particolare quelli a “Marchio Qualità Trentino”: le trote e i salmerini di Astro, i formaggi del Gruppo Formaggi del Trentino come il Trentingrana, il Puzzone di Moena e il Casolét della Val di Sole, il comparto frutticolo con i prodotti Melinda e La Trentina. E non mancherà il mondo della distillazione rappresentato dall’Istituto Tutela Grappa del Trentino. E ancora lo spazio della ristorazione, in collaborazione con Associazione Ristoratori del Trentino, che ha incaricato, per questa edizione, il Ristorante Da Pino di Grumo San Michele all’Adige con l’Osteria Tipica Trentina che proporrà piatti dal forte richiamo alla tradizione gastronomica locale.

Anche quest’anno, visitando il padiglione trentino nella zona antistante l’Osteria Tipica, il pubblico potrà assistere all’esibizione di alcuni Cori trentini individuati dalla Federazione Cori del Trentino e presenti nelle seguenti giornate (tutti gli appuntamenti alle ore 18.00):

· Sabato 2 dicembre – Coro Brenta di Tione

· Domenica 3 dicembre – Coro Trentino Lagolo di Calavino

· Venerdì 8 dicembre – Coro Castel Pergine di Pergine Valsugana

· Sabato 9 dicembre – Coro Genzianella di Roncogno

Le aziende trentine che partecipano a L’Artigiano in Fiera 2023

1. Gocce d’Oro – Apicoltura e giardino d’erbe

2. Distilleria Bertagnolli

3. Pasticceria Ortensia

4. Nosèla Crema di nocciole del Garda Trentino

5. Respiro delle Dolomiti – Nama

6. Distilleria Fedrizzi

7. Distilleria F.lli Pisoni

8. Macelleria Anselmi

9. Elel Ceramica

10. Azienda Agricola Olga Casanova

11. Azienda Agricola Sant’Antonio

12. Apicoltura Peterlini Miele dal 1934

13. Cappelletti Grappe, amari e liquori

14. Macelleria – salumeria Dal Massimo Goloso

15. Spirit of Dolomites

16. Dolomiti BioHemp

17. La Pica de uva

18. Azienda Agricola Solerbe Farm

19. Ramapiki pet accessories

20. Trentino Erbe infusi e tisane

21. Le Delizie mochene

22. Macelleria Cis

23. Borelli Patrizia artigianato

24. Teddy Bier

25. 5+ birrifico artigianale

26. Pasticceria Mosna strudel del Trentino

27. Magnifica Essenza

28. Birra artigianale Impavida

29. Azienda Agricola Maso del Gusto

30. Silvia Pasticceria di Daldoss Sonia

31. +Mino Ecolab Contemporary eco-jacket

32. Hilda Trento

33. Panificio Brugnara Tullio e C. Snc

34. Tito Speck – Il Maso dello Speck

